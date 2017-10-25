Забросавшему Трампа российскими флажками активисту предъявили обвинения

Полиция предъявила обвинения активисту по имени Райан Клэйтон, который бросил в президента США Дональда Трампа охапку российских флажков.
Как передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию, задержанному активисту, который ранее швырнул в президента США Дональда Трампа охапку российских флажков, предъявлены обвинения «в противоправных действиях».
Также сообщается, что задержанного активиста, которого зовут Райан Клэйтон, допросили сотрудники службы безопасности конгресса. Пока нет информации о том, как Клэйтону удалось примкнуть к группе журналистов, несмотря на принятые жесткие меры безопасности.
Напомним, во вторник в здании конгресса США, когда президент Дональд Трамп и лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл шли на обед, один из присутствующих швырнул в главу государства несколько российских флажков. Трамп продолжил свой путь, не обращая внимания ни на флажки, ни на выкрики «Трамп — предатель». Происходящее было снято на видео.
Позже выяснилось, что акцию устроил представитель движения Americans Take Action Райан Клэйтон, который и ранее устраивал похожие провокации и раздавал российские флажки с именем американского президента, как например в феврале этого года на конференции с участием Трампа.
Также сообщается, что задержанного активиста, которого зовут Райан Клэйтон, допросили сотрудники службы безопасности конгресса. Пока нет информации о том, как Клэйтону удалось примкнуть к группе журналистов, несмотря на принятые жесткие меры безопасности.
Напомним, во вторник в здании конгресса США, когда президент Дональд Трамп и лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл шли на обед, один из присутствующих швырнул в главу государства несколько российских флажков. Трамп продолжил свой путь, не обращая внимания ни на флажки, ни на выкрики «Трамп — предатель». Происходящее было снято на видео.
Позже выяснилось, что акцию устроил представитель движения Americans Take Action Райан Клэйтон, который и ранее устраивал похожие провокации и раздавал российские флажки с именем американского президента, как например в феврале этого года на конференции с участием Трампа.
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