Умер американский актер Роберт Гийом

Первый в истории чернокожий лауреат телевизионной премии «Эмми» Роберт Гийом умер возрасте 89 лет.
Как пишет The Hollywood Reporter, Роберт Гийом скончался в возрасте 89 лет в своем доме в Калифорнии. Актер на протяжении 25 лет боролся с онкологическим заболеванием.
Роберт Гийом был первым из афроамериканцев, кто был награжден телевизионной премией «Эмми». Он снялся более чем в 80 фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы, играл в театральных постановках на Бродвее.
Наибольшую известность ему принесли роли в комедийном сериале «Бенсон» и сериалах «Место преступления», «за гранью возможного», «Принц из Беверли-Хиллз». А дети всего мира знают его голос, которым разговаривал обезьяна-мудрец Рафики из серии мультфильмов студии Disney «Король Лев».
Роберт Гийом был первым из афроамериканцев, кто был награжден телевизионной премией «Эмми». Он снялся более чем в 80 фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы, играл в театральных постановках на Бродвее.
Наибольшую известность ему принесли роли в комедийном сериале «Бенсон» и сериалах «Место преступления», «за гранью возможного», «Принц из Беверли-Хиллз». А дети всего мира знают его голос, которым разговаривал обезьяна-мудрец Рафики из серии мультфильмов студии Disney «Король Лев».
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