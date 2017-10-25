Репетиторство и групповой секс: на каких сайтах «зависал» напавший на ведущую «Эха Москвы» мужчина

Что рассказала мать и израильские соседи профессора, который ударил ножом в шею журналиста «Эха Москвы»? И что показала предварительная психиатрическая экспертиза?
Во вторник Пресненский суд Москвы взял под арест Бориса Грица, обвиняемого в покушении на убийство радиоведущей Татьяны Фельгенгауэр. В зале суда нападавший вел себя безучастно и даже запретил адвокату оспаривать свой арест. Что показала предварительная психиатрическая экспертиза Грица, выяснил корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Бориса Грица обвиняют в покушении на убийство радиоведущей Татьяны Фельгенгауэр. Следователям сразу после задержания он рассказывал о «телепатическом насилии», которым журналистка его якобы изнуряла. И чтобы избавиться от этой телепатической связи он якобы и всадил ей нож в горло.
Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина шел на место преступления весьма решительно: показал охраннику что-то похожее на документы и распылил в лицо газовый баллончик. И как-то все уж очень складно и ловко это происходит для психопата, которым сразу же окрестили нападавшего. Хотя, если почитать его блог, в диагнозе сомнений не возникает.
Из блога Бориса Грица: «Сегодня окончательно убедился, что на эту сволочь Фельгенгауэр работают какие-то хакеры. Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце».
Судя по блогу, личность Фельгенгауэр не давала покоя Грицу последние полтора года. Но следователи подозревают, что записи были созданы за несколько дней до покушения. Также слишком подробно для дневника убийцы расписаны подробности его жизни. Гриц все сокрушался, что не может устроиться на работу в Израиле, гражданином которого он является.
В небольшом израильском городке Бер-Шеве в обычном доме за дверью с номером «12» живет мать Бориса, которую теперь осаждают журналисты. Соседи рассказывают, что видели сына Людмилы всего пару месяцев назад.
Пожилая мать как могла пыталась прокормить себя и сына, который прозябал в родительской квартире, несмотря на ученую степень и безупречный английский. Здесь же Гриц наверняка и слушал «Эхо Москвы». Впрочем, ни в московской редакции, ни в семье радиоведущей о таком поклоннике даже не догадывались.
Елена Фельгенгауэр, мать радиоведущей: «Никто никогда ей не угрожал. Были какие-то навязчивые поклонники с букетами, такое было. Но чтобы кто-то преследовал, этого не было».
Предварительная экспертиза признала Грица вменяемым. Но другие специалисты говорят, что мужчина не в себе.
Виктор Колкутин, профессор судебной медицины: «Обратите внимание на этот фиксированный и скошенный взгляд. Это взгляд человека, который погружен внутрь себя. Опытный психолог, поговорив с таким человеком, достаточно быстро разберется. Здесь, как мне кажется, диагноз шизофрения».
Встречала ли где-либо нападавшего сама журналист — ответа пока нет. Зато стали известны любопытные подробности московской жизни подозреваемого. Здесь он вроде бы подрабатывал репетитором по физике и математике. А еще зарегистрировался на сайте свингеров — любителей семейного группового секса. Вот только все эти его интересы ни прямо, ни косвенно не вяжутся с личностью жертвы покушения.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Бориса Грица обвиняют в покушении на убийство радиоведущей Татьяны Фельгенгауэр. Следователям сразу после задержания он рассказывал о «телепатическом насилии», которым журналистка его якобы изнуряла. И чтобы избавиться от этой телепатической связи он якобы и всадил ей нож в горло.
Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина шел на место преступления весьма решительно: показал охраннику что-то похожее на документы и распылил в лицо газовый баллончик. И как-то все уж очень складно и ловко это происходит для психопата, которым сразу же окрестили нападавшего. Хотя, если почитать его блог, в диагнозе сомнений не возникает.
Из блога Бориса Грица: «Сегодня окончательно убедился, что на эту сволочь Фельгенгауэр работают какие-то хакеры. Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце».
Судя по блогу, личность Фельгенгауэр не давала покоя Грицу последние полтора года. Но следователи подозревают, что записи были созданы за несколько дней до покушения. Также слишком подробно для дневника убийцы расписаны подробности его жизни. Гриц все сокрушался, что не может устроиться на работу в Израиле, гражданином которого он является.
В небольшом израильском городке Бер-Шеве в обычном доме за дверью с номером «12» живет мать Бориса, которую теперь осаждают журналисты. Соседи рассказывают, что видели сына Людмилы всего пару месяцев назад.
Пожилая мать как могла пыталась прокормить себя и сына, который прозябал в родительской квартире, несмотря на ученую степень и безупречный английский. Здесь же Гриц наверняка и слушал «Эхо Москвы». Впрочем, ни в московской редакции, ни в семье радиоведущей о таком поклоннике даже не догадывались.
Елена Фельгенгауэр, мать радиоведущей: «Никто никогда ей не угрожал. Были какие-то навязчивые поклонники с букетами, такое было. Но чтобы кто-то преследовал, этого не было».
Предварительная экспертиза признала Грица вменяемым. Но другие специалисты говорят, что мужчина не в себе.
Виктор Колкутин, профессор судебной медицины: «Обратите внимание на этот фиксированный и скошенный взгляд. Это взгляд человека, который погружен внутрь себя. Опытный психолог, поговорив с таким человеком, достаточно быстро разберется. Здесь, как мне кажется, диагноз шизофрения».
Встречала ли где-либо нападавшего сама журналист — ответа пока нет. Зато стали известны любопытные подробности московской жизни подозреваемого. Здесь он вроде бы подрабатывал репетитором по физике и математике. А еще зарегистрировался на сайте свингеров — любителей семейного группового секса. Вот только все эти его интересы ни прямо, ни косвенно не вяжутся с личностью жертвы покушения.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии