Возможно ли избавиться от крыс в крупных городах: мнение экспертов

Как получилось, что города США и Европы атакуют полчища крыс, которых становится всё больше? И как борются с грызунами в России?
Все уже привыкли к самым невероятным мифам о России, которые так любит Запад, вроде «гуляющих по улицам России медведей». Но один голландский журнал превзошел всех, написав, что в «голодающей под санкциями России люди стали есть крыс». На самом деле, речь шла об открывшемся в Москве ресторане, где, в числе прочих экзотических блюд, подают мясо нутрии. Вот такие трудности перевода.
По данным Всемирной организации здравоохранения, именно на Западе крысы становятся проблемой национального масштаба. Хотя это проблема общая: границ неприятные существа не признают. Неужели в XXI веке последние достижения науки оказываются бессильны перед обычными грызунами? Чем крысы опасны, и каковы в действительности масштабы катастрофы, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
ВОЗ объявляет страшные цифры: от чумы на Мадагаскаре только с августа погибли более сотни человек. Подтверждены еще полтысячи случаев заражения. Власти американского города Нью-Йорк из-за нашествия крыс экстренно выделили на борьбу с ними 32 миллиона долларов. Парижские крысы тоже давно известны путешественникам, но что может дойти до нападения на людей, никто не ожидал. В округе Лилль стая крыс напала на парализованную девочку прямо в ее доме.
Жером, отец пострадавшей девочки: «Я проснулся около 7:30 утра и я обнаружил ее в крови. Кровь была повсюду на кровати».
Девочка до сих пор в больнице. А причиной роста численности крыс в этом районе стала неубранная стихийная помойка.
Специалисты говорят, что уничтожить крыс полностью невозможно. Обычные серые крысы настолько хорошо приспосабливаются ко всему, что яд, которым их травили в советское время, теперь могут есть без вреда. С новой отравой тоже возникают сложности.
Изучать крыс в дикой природе городских джунглей нереально. Исследователям приходится разводить их в неволе. Так делают, например, в испытательной лаборатории московского центра дезинфекции и в этом подмосковном виварии.
Приручить диких крыс невозможно. Результат всегда один: многочисленные укусы. Так легко получить одну или несколько особо опасных болезней, переносимых серыми грызунами. Список переносимых ими заболеваний включает порядка тридцати пунктов. Чтобы заразиться, животное даже не обязательно трогать: крысы сами занесут инфекцию куда угодно: от продуктов на складе, до торгового прилавка.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По данным Всемирной организации здравоохранения, именно на Западе крысы становятся проблемой национального масштаба. Хотя это проблема общая: границ неприятные существа не признают. Неужели в XXI веке последние достижения науки оказываются бессильны перед обычными грызунами? Чем крысы опасны, и каковы в действительности масштабы катастрофы, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
ВОЗ объявляет страшные цифры: от чумы на Мадагаскаре только с августа погибли более сотни человек. Подтверждены еще полтысячи случаев заражения. Власти американского города Нью-Йорк из-за нашествия крыс экстренно выделили на борьбу с ними 32 миллиона долларов. Парижские крысы тоже давно известны путешественникам, но что может дойти до нападения на людей, никто не ожидал. В округе Лилль стая крыс напала на парализованную девочку прямо в ее доме.
Жером, отец пострадавшей девочки: «Я проснулся около 7:30 утра и я обнаружил ее в крови. Кровь была повсюду на кровати».
Девочка до сих пор в больнице. А причиной роста численности крыс в этом районе стала неубранная стихийная помойка.
Специалисты говорят, что уничтожить крыс полностью невозможно. Обычные серые крысы настолько хорошо приспосабливаются ко всему, что яд, которым их травили в советское время, теперь могут есть без вреда. С новой отравой тоже возникают сложности.
Изучать крыс в дикой природе городских джунглей нереально. Исследователям приходится разводить их в неволе. Так делают, например, в испытательной лаборатории московского центра дезинфекции и в этом подмосковном виварии.
Приручить диких крыс невозможно. Результат всегда один: многочисленные укусы. Так легко получить одну или несколько особо опасных болезней, переносимых серыми грызунами. Список переносимых ими заболеваний включает порядка тридцати пунктов. Чтобы заразиться, животное даже не обязательно трогать: крысы сами занесут инфекцию куда угодно: от продуктов на складе, до торгового прилавка.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии