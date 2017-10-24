Госдеп работает над пояснениями к закону об ужесточении санкций против РФ

В Госдепартаменте США заявили, что продолжают работу над документом, разъясняющим применение принятого в этом году закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, а также Ирана и КНДР.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Закон требует от Госдепартамента выявить лица, связанные с российскими военными и разведывательными операциям, в отношении которых могут быть введены санкции. Мы работаем над тем, чтобы попытаться завершить этот процесс. Первоначально нам дали два месяца на его завершение. Это довольно сложный процесс, на который потребуется некоторое время. Мы работаем над его завершением и опубликуем пояснения как можно скорее».
Науэрт напомнила журналистам слова Рекса Тиллерсона о том, что бизнес, а также партнеры США по НАТО должны «понимать методологию применения новых санкций», чтобы не нарушить их, цитирует ТАСС. Над соответствующими пояснениями к закону об ужесточении санкционного режима в отношении России, а также Ирана и КНДР и работает сейчас Госдепартамент, заявила Науэрт. В Госдепе выразили уверенность, что полная реализация закона станет возможно после представления этого руководства.
Напомним, конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Обамой на основании его исполнительных указов. Законом предусмотрены санкции в отношении российских энергетического и военно-промышленного секторов. Белый дом должен был приступить к реализации закона уже с 1 октября, представив также Конгрессу план его применения. В конце сентября президент США Дональд Трамп пока что только распределил полномочия по введению санкций между Тиллерсоном и главой Минфина США Стивеном Мнучиным.
Задержка вызвала резкую критику ярых сторонников усиления давления в отношении Москвы. Так 11 октября сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин выразили возмущение тем фактом, что Белый дом так и не ввел новые антироссийские санкции.
Науэрт напомнила журналистам слова Рекса Тиллерсона о том, что бизнес, а также партнеры США по НАТО должны «понимать методологию применения новых санкций», чтобы не нарушить их, цитирует ТАСС. Над соответствующими пояснениями к закону об ужесточении санкционного режима в отношении России, а также Ирана и КНДР и работает сейчас Госдепартамент, заявила Науэрт. В Госдепе выразили уверенность, что полная реализация закона станет возможно после представления этого руководства.
Напомним, конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Обамой на основании его исполнительных указов. Законом предусмотрены санкции в отношении российских энергетического и военно-промышленного секторов. Белый дом должен был приступить к реализации закона уже с 1 октября, представив также Конгрессу план его применения. В конце сентября президент США Дональд Трамп пока что только распределил полномочия по введению санкций между Тиллерсоном и главой Минфина США Стивеном Мнучиным.
Задержка вызвала резкую критику ярых сторонников усиления давления в отношении Москвы. Так 11 октября сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин выразили возмущение тем фактом, что Белый дом так и не ввел новые антироссийские санкции.
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