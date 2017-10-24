В Оренбуржье три человека погибли при столкновении микроавтобуса с трактором

В Оренбургской области отказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате автокатастрофы.
Как сообщили в региональном главке МВД, автоавария произошла на 275 километре автомобильной трассы Оренбург — Самара. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и трактор с прицепом.
Сообщение пресс-службы УМВД Оренбургской области: «В результате ДТП три человека погибли, еще трое доставлены в отделение хирургии больницы Сорочинского городского округа. Детей в микроавтобусе не было».
Столкновение было такой силы, что трактор опрокинулся. Его водитель также получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Сейчас на месте ДТП работают следователи, устанавливающие все детали происшествия, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы УМВД Оренбургской области: «В результате ДТП три человека погибли, еще трое доставлены в отделение хирургии больницы Сорочинского городского округа. Детей в микроавтобусе не было».
Столкновение было такой силы, что трактор опрокинулся. Его водитель также получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Сейчас на месте ДТП работают следователи, устанавливающие все детали происшествия, пишет ТАСС.
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