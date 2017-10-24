Ленинский броневик обосновался во дворе Эрмитажа

В Петербурге к 100-летию революции из Артиллерийского музея к Зимнему дворцу доставили «врага капитала». Историки до сих пор спорят, действительно ли именно с этого броневика выступал Владимир Ленин после возвращения в Петроград в апреле 1917 года.

Едва ли современный рабочий может представить, что именно происходило на крыше этого броневика век назад. Но абсолютно точно за ремни бронеавтомобиль тогда не поднимали. Наконец можно надеть шины, броневик отрывается от земли, а вместе с ним поднимается и вопрос, а тот ли он самый с Финляндского вокзала?



Валерий Крылов, директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи: «Почему мы считаем, что это броневик, на котором выступал В. И. Ленин? Дело в том, что основа броневика — рама, которая была найдена в нашей Сосновке. Самого верха не было. И по номеру только на раме уточнили, что это английская фирма „Остин“».



На самом деле, документов, подтверждающих историческую принадлежность именно этого броневика, сейчас нет. Его заново собрали на Ижорском заводе. Кроме рамы от оригинального почти ничего не осталось, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.



Английский броневик назывался «Остин», наш отечественный — «Остин-Путиловец». Что-то, например бронекорпус, был полностью заимствован у зарубежного экземпляра. А вот расположение башен целиком было оригинальным. Они находились друг к другу по диагонали. Поэтому Владимира Ильича было, очевидно, очень хорошо и слышно, и видно.



Появление броневика на главной площади Петербурга спустя столько лет после революции никого не удивило. Все принялись фотографировать буржуазную технику. Запечатлеть памятник большевизму всем желающим с большой радостью помогал другой живой памятник — монархизму — ряженый актер в образе Петра I.



Ворота Зимнего отворились сразу, броневик въехал внутрь без штурма — на эвакуаторе. Всё-таки возраст. В Большом дворе ему отвели почетное место. Теперь будет не только напоминание о революции, но заодно и загадка века — с него ли призывал Владимир Ильич к Великой Октябрьской социалистической революции.