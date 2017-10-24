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    Криштиану Роналду рассказал, что Россия приносит ему удачу

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    Криштиану Роналду рассказал, что Россия приносит ему удачу

    Криштиану Роналду рассказал, что Россия приносит ему удачу

    Криштиану Роналду рассказал, что Россия приносит ему удачу
  • Фото: Associated Press © 2017, Armando Franca

    • Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что на соревнованиях в России ему сопутствует удача.

    Знаменитый форвард напомнил, что именно в Москве в 2008 году он выиграл Лигу чемпионов вместе с «Манчестер Юнайтед».

    При этом Роналду подчеркнул, что хоть и не смог выиграть Кубок Конфедераций (сборная Португалии уступила в полуфинале Чили в серии пенальти), но приобрел в России полезный опыт.

    Криштиану Роналду: «Я играл в России неоднократно. Именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось — мы не смогли завоевать Кубок Конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт».

    Также нападающий, который накануне был признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА, отметил, что сборной Португалии стоит быть скромнее и «согласиться с тем, что фаворитами являются другие». Однако, заявил Роналду, «португальцы всегда в состоянии преподнести сюрприз», сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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