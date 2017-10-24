Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    В Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох. Санкт-Петербург, выставки и музеи, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох

    В Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох

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    В Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох

    В Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох

    В Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох

      В центре Петербурга проходит выставка арт-объектов в жанре стимпанк.

      Ретрофутуристическую атмосферу создали петербургские, московские и краснодарские художники — приверженцы направления стимпанк. Вдохновляясь образами Викторианской эпохи, а также новейшей научно-фантастической литературой, стимпанки и кибербанки от искусства наполнили пространство экспозиции несколькими сотнями диковинных арт-объектов и сказочных персонажей.

      Смотрители творческого центра «Ветер странствий» признаются, что в ночное время находиться в окружении столь необычных экспонатов — удел смелых. Механические скульптуры могут не только оживать, реагируя на прикосновения, но и способны издавать специфические звуки.

      Зато, если верить кураторам, отдельные посетители уже успели установить здесь временной рекорд, проведя в сравнительно небольшом помещении более двух часов.

      В перспективе духом стимпанка здесь планируют заражать, устраивая мастер-классы в алхимической лаборатории, проводя опыты со старинными оптическими приборами и даже обучая изготовлению соответствующих аксессуаров. И не беда, что для этого придется разобрать дедушкин старый будильник.

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