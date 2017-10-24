В Петербурге стимпанки возвели в искусство символы ушедших эпох

В центре Петербурга проходит выставка арт-объектов в жанре стимпанк.

Ретрофутуристическую атмосферу создали петербургские, московские и краснодарские художники — приверженцы направления стимпанк. Вдохновляясь образами Викторианской эпохи, а также новейшей научно-фантастической литературой, стимпанки и кибербанки от искусства наполнили пространство экспозиции несколькими сотнями диковинных арт-объектов и сказочных персонажей.



Смотрители творческого центра «Ветер странствий» признаются, что в ночное время находиться в окружении столь необычных экспонатов — удел смелых. Механические скульптуры могут не только оживать, реагируя на прикосновения, но и способны издавать специфические звуки.



Зато, если верить кураторам, отдельные посетители уже успели установить здесь временной рекорд, проведя в сравнительно небольшом помещении более двух часов.



В перспективе духом стимпанка здесь планируют заражать, устраивая мастер-классы в алхимической лаборатории, проводя опыты со старинными оптическими приборами и даже обучая изготовлению соответствующих аксессуаров. И не беда, что для этого придется разобрать дедушкин старый будильник.