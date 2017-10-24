В Петербурге одобрен консервативный проект реставрации Конюшенного ведомства

На заседании совета по сохранению культурного наследия рассмотрели два варианта преобразования комплекса исторических зданий в районе набережной реки Мойки.
Почти три часа потребовалось членам совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, чтобы решить судьбу комплекса бывшего Конюшенного ведомства. Продолжительные дебаты и даже споры вызвали две основные концепции развития пространства в самом центре Северной столицы.
Сейчас эта масштабная историческая территория, словно туристический тупик, находится в запустении и фактически в руинах.
Первый инвестор предложил превратить исторические корпуса в арт-галереи, музеи и креативные пространства, практически не меняя общий облик ансамбля. Вторая компания в свою очередь планировала вдохнуть новую жизнь в памятники архитектуры, задействовав прилегающие здания, подземное пространство и даже продлив Малую Конюшенную улицу до одноименной площади.
Впрочем, некоторые эксперты подвергли серьезной критике и консервативный замысел, и проект настоящего музейного квартала. Практически единогласно члены совета одобрили первый, то есть консервативный план реставрации. Правда, многих смутило, что инвестор планирует окупить свои вложения в два миллиарда рублей примерно за 50 лет.
Сейчас эта масштабная историческая территория, словно туристический тупик, находится в запустении и фактически в руинах.
Первый инвестор предложил превратить исторические корпуса в арт-галереи, музеи и креативные пространства, практически не меняя общий облик ансамбля. Вторая компания в свою очередь планировала вдохнуть новую жизнь в памятники архитектуры, задействовав прилегающие здания, подземное пространство и даже продлив Малую Конюшенную улицу до одноименной площади.
Впрочем, некоторые эксперты подвергли серьезной критике и консервативный замысел, и проект настоящего музейного квартала. Практически единогласно члены совета одобрили первый, то есть консервативный план реставрации. Правда, многих смутило, что инвестор планирует окупить свои вложения в два миллиарда рублей примерно за 50 лет.
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