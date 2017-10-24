Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса: видео

Мужчина по имени Райан Клэйтон бросил в президента США охапку маленьких российских флагов.

Инцидент с российским флагами произошел в здании конгресса США в тот момент, когда президент США Дональд Трамп шел на обед с лидером республиканцев в сенате США Митчем Макконеллом.



С криком «Трамп — предатель» один из присутствующих швырнул в главу государства несколько флажков. Трамп продолжил идти, а протестующий продолжал выкрикивать обвинения в адрес президента, пока его не выпроводила охрана. Один из очевидцев снял происходящее на видео.



Метателем российских флагов оказался представитель движения Americans Take Action Райан Клэйтон, который устроил похожую провокацию в феврале на конференции с участием Трампа. Тогда Клэйтон и его соратник раздали зрителям российские флаги с фамилией президента США.