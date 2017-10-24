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    Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса: видео

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    Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса: видео

    Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса: видео

    Трампа забросали российскими флагами в здании конгресса: видео
    • Фото: @aidachavez_ /twitter.com

      • Мужчина по имени Райан Клэйтон бросил в президента США охапку маленьких российских флагов.

      Инцидент с российским флагами произошел в здании конгресса США в тот момент, когда президент США Дональд Трамп шел на обед с лидером республиканцев в сенате США Митчем Макконеллом.

      С криком «Трамп — предатель» один из присутствующих швырнул в главу государства несколько флажков. Трамп продолжил идти, а протестующий продолжал выкрикивать обвинения в адрес президента, пока его не выпроводила охрана. Один из очевидцев снял происходящее на видео.

      Метателем российских флагов оказался представитель движения Americans Take Action Райан Клэйтон, который устроил похожую провокацию в феврале на конференции с участием Трампа. Тогда Клэйтон и его соратник раздали зрителям российские флаги с фамилией президента США.

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