«Темный повелитель» похитил фото гениталий звезд из клиники пластической хирургии

Личные данные пациентов престижной лондонской клиники пластической хирургии London Bridge Plastic Surgery были украдены хакерами из группы The Dark Overlord («Темный повелитель»).
По данным телеканала Sky News группа хакеров могла похитить фотографии гениталий и других частей тела пациентов частной клиники пластической хирургии, которую посещали знаменитости. В числе прочих — члены королевских семей и британская телеведущая Кэти Прайс.
Сейчас в клинике устанавливают, какие именно данные стали доступны злоумышленникам. Представитель медучреждения сообщил журналистам, что служба безопасности приняла необходимые меры по немедленному блокированию атаки. «Мы также проинформировали службу столичной полиции, которая начала расследование», — добавил собеседник телеканала.
Ранее издание The Daily Beast сообщило, что с ними связались представители хакерской группы The Dark Overlord и заявили, что в их распоряжении оказались «терабайты данных».
Сейчас в клинике устанавливают, какие именно данные стали доступны злоумышленникам. Представитель медучреждения сообщил журналистам, что служба безопасности приняла необходимые меры по немедленному блокированию атаки. «Мы также проинформировали службу столичной полиции, которая начала расследование», — добавил собеседник телеканала.
Ранее издание The Daily Beast сообщило, что с ними связались представители хакерской группы The Dark Overlord и заявили, что в их распоряжении оказались «терабайты данных».
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