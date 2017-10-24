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    Экс-сенатор Сабадаш получил 7 лет колонии и штраф за вывод денег из банка «Таврический». Санкт-Петербург, банки, мошенничество, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-сенатор Сабадаш получил 7 лет колонии и штраф за вывод денег из банка «Таврический»

    Экс-сенатор Сабадаш получил 7 лет колонии и штраф за вывод денег из банка «Таврический»

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    Экс-сенатор Сабадаш получил 7 лет колонии и штраф за вывод денег из банка «Таврический»

    <nobr>Экс-сенатор</nobr> Сабадаш получил 7 лет колонии и штраф за вывод денег из банка «Таврический»

      В Петербурге вынесли приговор фигурантам резонансного дела о махинациях в банке, в котором хранились средства «Ленэнерго».

      Смольнинский районный суд вынес приговор миллионеру и бывшему сенатору Александру Сабадашу. На скамье подсудимых также экс-управленцы банка «Таврический» Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. Все они фигуранты дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

      Как сообщает «Фонтанка», миллиардер Сабадаш, председатель правления банка Сергей Сомов и член правления Дмитрий Гаркуша приговорены к одинаковому сроку заключения в 7 лет колонии общего режима и должны выплатить 189 млн рублей в качестве причиненного ущерба.

      Речь идет о средствах банка, которые подсудимые вывели за рубеж. Суд установил, что финансовая организация выдала серию кредитов частной компании якобы на закупку оборудования для ликеро-водочного завода, владельцем которого являлся Сабадаш. В реальности деньги переводились в Чехию. Схема выдачи кредитов и реализации мошеннических планов была налажена благодаря дружеским отношениям предпринимателя и банкиров.

      Напомним: бывший Водочный король Сабадаш находится под стражей с весны 2016 года. В Петербург он был этапирован из колонии в Курской области, где отбывал наказание за попытку хищения почти двух миллиардов рублей.

      Его компаньоны по преступлению впервые оказались за решеткой осенью 2015-го. Уже этим вечером станет известно, сколько времени подсудимым предстоит еще провести в местах лишения свободы.

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