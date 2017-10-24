Экс-сенатор Сабадаш получил 7 лет колонии и штраф за вывод денег из банка «Таврический»

В Петербурге вынесли приговор фигурантам резонансного дела о махинациях в банке, в котором хранились средства «Ленэнерго».
Смольнинский районный суд вынес приговор миллионеру и бывшему сенатору Александру Сабадашу. На скамье подсудимых также экс-управленцы банка «Таврический» Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. Все они фигуранты дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.
Как сообщает «Фонтанка», миллиардер Сабадаш, председатель правления банка Сергей Сомов и член правления Дмитрий Гаркуша приговорены к одинаковому сроку заключения в 7 лет колонии общего режима и должны выплатить 189 млн рублей в качестве причиненного ущерба.
Речь идет о средствах банка, которые подсудимые вывели за рубеж. Суд установил, что финансовая организация выдала серию кредитов частной компании якобы на закупку оборудования для ликеро-водочного завода, владельцем которого являлся Сабадаш. В реальности деньги переводились в Чехию. Схема выдачи кредитов и реализации мошеннических планов была налажена благодаря дружеским отношениям предпринимателя и банкиров.
Напомним: бывший Водочный король Сабадаш находится под стражей с весны 2016 года. В Петербург он был этапирован из колонии в Курской области, где отбывал наказание за попытку хищения почти двух миллиардов рублей.
Его компаньоны по преступлению впервые оказались за решеткой осенью 2015-го. Уже этим вечером станет известно, сколько времени подсудимым предстоит еще провести в местах лишения свободы.
Как сообщает «Фонтанка», миллиардер Сабадаш, председатель правления банка Сергей Сомов и член правления Дмитрий Гаркуша приговорены к одинаковому сроку заключения в 7 лет колонии общего режима и должны выплатить 189 млн рублей в качестве причиненного ущерба.
Речь идет о средствах банка, которые подсудимые вывели за рубеж. Суд установил, что финансовая организация выдала серию кредитов частной компании якобы на закупку оборудования для ликеро-водочного завода, владельцем которого являлся Сабадаш. В реальности деньги переводились в Чехию. Схема выдачи кредитов и реализации мошеннических планов была налажена благодаря дружеским отношениям предпринимателя и банкиров.
Напомним: бывший Водочный король Сабадаш находится под стражей с весны 2016 года. В Петербург он был этапирован из колонии в Курской области, где отбывал наказание за попытку хищения почти двух миллиардов рублей.
Его компаньоны по преступлению впервые оказались за решеткой осенью 2015-го. Уже этим вечером станет известно, сколько времени подсудимым предстоит еще провести в местах лишения свободы.
Комментарии