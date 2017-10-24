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Невский. Проверка на прочность

    Атаковавший российские СМИ вирус оказался модификацией Petya

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    • Фото: Reuters © 2017, Kacper Pempel
    Атаковавший российские СМИ вирус оказался модификацией Petya

    Атаковавший российские СМИ вирус оказался модификацией Petya

    Атаковавший российские СМИ вирус оказался модификацией Petya
  • Фото: Reuters © 2017, Kacper Pempel

    • Разработчик антивирусов ESET сообщил, что вирус, атаковавший сегодня компании в России и на Украине — новая модификация шифровальщика Petya.

    Новый вирус под названием BadRabbit, атаковавший во вторник российские СМИ и украинские компании, является модификацией шифровальщика Petya, нарушившего работу десятков компаний по всему миру летом 2017 года. Об этом ТАСС заявили в компании ESET, занимающейся разработкой антивирусов.

    Из сообщения ESET: «По данным вирусной лаборатории ESET, в атаке на Киевский метрополитен использовалось вредоносное программное обеспечение Diskcoder.D — новая модификация шифратора, известного как Petya. Предыдущая версия Diskcoder была задействована в кибератаке в июне 2017 года».

    Отмечается, что в настоящее время новый вирус атакует компьютеры в нескольких странах, но основной удар приходится на Россию и Украину. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что не исключает связь всех атак и то, что они были целенаправленными.

    смотретьХакеры атаковали агентство «Интерфакс»
    Хакеры атаковали агентство «Интерфакс»
    Во вторник неизвестный вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информационное агентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем.

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