Атаковавший российские СМИ вирус оказался модификацией Petya

Разработчик антивирусов ESET сообщил, что вирус, атаковавший сегодня компании в России и на Украине — новая модификация шифровальщика Petya.
Новый вирус под названием BadRabbit, атаковавший во вторник российские СМИ и украинские компании, является модификацией шифровальщика Petya, нарушившего работу десятков компаний по всему миру летом 2017 года. Об этом ТАСС заявили в компании ESET, занимающейся разработкой антивирусов.
Из сообщения ESET: «По данным вирусной лаборатории ESET, в атаке на Киевский метрополитен использовалось вредоносное программное обеспечение Diskcoder.D — новая модификация шифратора, известного как Petya. Предыдущая версия Diskcoder была задействована в кибератаке в июне 2017 года».
Отмечается, что в настоящее время новый вирус атакует компьютеры в нескольких странах, но основной удар приходится на Россию и Украину. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что не исключает связь всех атак и то, что они были целенаправленными.
Во вторник неизвестный вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информационное агентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем.
Из сообщения ESET: «По данным вирусной лаборатории ESET, в атаке на Киевский метрополитен использовалось вредоносное программное обеспечение Diskcoder.D — новая модификация шифратора, известного как Petya. Предыдущая версия Diskcoder была задействована в кибератаке в июне 2017 года».
Отмечается, что в настоящее время новый вирус атакует компьютеры в нескольких странах, но основной удар приходится на Россию и Украину. Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что не исключает связь всех атак и то, что они были целенаправленными.
Во вторник неизвестный вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информационное агентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем.
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