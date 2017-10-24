Я был прав: программист Розенберг доволен мировым соглашением с Telegram

Экс-сотрудник компании Павла Дурова прокомментировал НТВ исход громкого дела в Куйбышевском районном суде Петербурга.
Бывший программист Telegram договорился со своим работодателем в Куйбышевском районном суде. Сегодня Антон Розенберг подписал мировое соглашение.
Изначально программист требовал выплатить ему за мирное решение конфликта 30 миллионов рублей. В итоге сумма оказалась значительно меньше — полтора миллиона.
В суде Розенберг собирался доказать, что из компании «Телеграф», которая занималась мессенджером, его уволили незаконно, якобы за 19 прогулов.
Впрочем, этот конфликт был интересен другим. Обиженный программист опубликовал в открытом доступе конфиденциальную информацию и о семье Павла Дурова, и о работе Telegram.
Свой пост он снабдил большим количеством фотографий и выдержками из личной переписки. В результате те, кто хотел, узнали многое про частную жизнь известного петербургского миллионера Павла Дурова.
Антон Розенберг доволен исходом этого судебного процесса. В интервью НТВ математик заявил, что мировое соглашение по сути является официальным признанием того, что всё это время он был прав. При этом программист хочет, чтобы Telegram и сам Павел Дуров перед ним извинились.
Изначально программист требовал выплатить ему за мирное решение конфликта 30 миллионов рублей. В итоге сумма оказалась значительно меньше — полтора миллиона.
В суде Розенберг собирался доказать, что из компании «Телеграф», которая занималась мессенджером, его уволили незаконно, якобы за 19 прогулов.
Впрочем, этот конфликт был интересен другим. Обиженный программист опубликовал в открытом доступе конфиденциальную информацию и о семье Павла Дурова, и о работе Telegram.
Свой пост он снабдил большим количеством фотографий и выдержками из личной переписки. В результате те, кто хотел, узнали многое про частную жизнь известного петербургского миллионера Павла Дурова.
Антон Розенберг доволен исходом этого судебного процесса. В интервью НТВ математик заявил, что мировое соглашение по сути является официальным признанием того, что всё это время он был прав. При этом программист хочет, чтобы Telegram и сам Павел Дуров перед ним извинились.
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