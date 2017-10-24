Порошенко перепутал жертв холокоста с депортированными украинцами

Пётр Порошенко по ошибке проиллюстрировал сообщение о принудительном выселении населения Западной Украины фотографией депортации евреев нацистами.
Досадную ошибку украинский президент допустил в своем Twitter. Порошенко решил напомнить о 70-й годовщине массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы СССР, прикрепив к сообщению фотографию людей с вещами.
Однако, как указал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, на самом деле Порошенко использовал фотографию депортации нацистами евреев из польского Лодзи в лагеря смерти в 1942 году.
Отметим, что на вечер 24 октября ошибочное сообщение из Twitter Порошенко так и не удалили.
Однако, как указал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, на самом деле Порошенко использовал фотографию депортации нацистами евреев из польского Лодзи в лагеря смерти в 1942 году.
Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в…Опубликовано Eduard Dolinsky 23 октября 2017 г.
Отметим, что на вечер 24 октября ошибочное сообщение из Twitter Порошенко так и не удалили.
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