Порошенко перепутал жертв холокоста с депортированными украинцами

Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в… Опубликовано Eduard Dolinsky 23 октября 2017 г.

Досадную ошибку украинский президент допустил в своем Twitter. Порошенко решил напомнить о 70-й годовщине массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы СССР, прикрепив к сообщению фотографию людей с вещами.Однако, как указал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, на самом деле Порошенко использовал фотографию депортации нацистами евреев из польского Лодзи в лагеря смерти в 1942 году.Отметим, что на вечер 24 октября ошибочное сообщение из Twitter Порошенко так и не удалили.