Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность

    Порошенко перепутал жертв холокоста с депортированными украинцами

    3 комментария
    • Фото: Щербак Александр / ТАСС
    Порошенко перепутал жертв холокоста с депортированными украинцами

    Порошенко перепутал жертв холокоста с депортированными украинцами

    Порошенко перепутал жертв холокоста с депортированными украинцами
  • Фото: Щербак Александр / ТАСС

    • Пётр Порошенко по ошибке проиллюстрировал сообщение о принудительном выселении населения Западной Украины фотографией депортации евреев нацистами.

    Досадную ошибку украинский президент допустил в своем Twitter. Порошенко решил напомнить о 70-й годовщине массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы СССР, прикрепив к сообщению фотографию людей с вещами.

    Однако, как указал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, на самом деле Порошенко использовал фотографию депортации нацистами евреев из польского Лодзи в лагеря смерти в 1942 году.

    Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в…

    Опубликовано Eduard Dolinsky 23 октября 2017 г.

    Отметим, что на вечер 24 октября ошибочное сообщение из Twitter Порошенко так и не удалили.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru