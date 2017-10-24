Враг не пройдет: «Фонтанка» ответила на атаку хакеров

Сегодня российские СМИ подверглись масштабной хакерской атаке. Большинство изданий — из Северной столицы.
Больше всего от вирусной атаки пострадало информационное поле Петербурга. В течение дня известные интернет-издания одно за другим объявляли о технических сбоях. Заблокированными оказались «Фонтанка», 47news и региональный сайт «Новой газеты». Насколько известно, источник атаки пока не определен. Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков связывает нападение хакеров с непосредственной деятельностью СМИ.
Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру»: «24 октября в 15:20 злоумышленники взломали сервер „Фонтанки“. Я не сомневаюсь, что это звенья одной цепи наряду с теми, которые мы наблюдаем в отношении „Фонтанки“, ее журналистов и руководителей на протяжении последних недель. На десятках и сотнях ресурсов в Сети Интернет размещается клеветническая информация о „Фонтанке“ и ее авторах.
Одновременно до контролирующих органов пытаются донести ложную информацию о деятельности „Фонтанки“. Цель этих действий — остановить нашу работу. Эти действия сродни террористическим. У тех, кто управляет этими действиями, ничего не получится. Работа сайта будет возобновлена в ближайшее время».
По предварительной информации, сайты изданий были атакованы программой, подобной вирусу-шифровальщику Petya, который в июне блокировал объекты по всему миру. Некоторое время назад нескольким изданиям удалось восстановить доступ к своим сайтам в Интернете.
Напомним, что первым о сбое в работе сообщило агентство «Интерфакс». В тексте, размещенном в официальном аккаунте, говорится, что специалисты работают над проблемой и пытаются сделать всё возможное, чтобы устранить ее. Однако сайт не работает до сих пор.
Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру»: «24 октября в 15:20 злоумышленники взломали сервер „Фонтанки“. Я не сомневаюсь, что это звенья одной цепи наряду с теми, которые мы наблюдаем в отношении „Фонтанки“, ее журналистов и руководителей на протяжении последних недель. На десятках и сотнях ресурсов в Сети Интернет размещается клеветническая информация о „Фонтанке“ и ее авторах.
Одновременно до контролирующих органов пытаются донести ложную информацию о деятельности „Фонтанки“. Цель этих действий — остановить нашу работу. Эти действия сродни террористическим. У тех, кто управляет этими действиями, ничего не получится. Работа сайта будет возобновлена в ближайшее время».
По предварительной информации, сайты изданий были атакованы программой, подобной вирусу-шифровальщику Petya, который в июне блокировал объекты по всему миру. Некоторое время назад нескольким изданиям удалось восстановить доступ к своим сайтам в Интернете.
Напомним, что первым о сбое в работе сообщило агентство «Интерфакс». В тексте, размещенном в официальном аккаунте, говорится, что специалисты работают над проблемой и пытаются сделать всё возможное, чтобы устранить ее. Однако сайт не работает до сих пор.
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