Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Погибшую в Доминикане от удара о знак россиянку похоронили на родине

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    Погибшую в Доминикане от удара о знак россиянку похоронили на родине

    Погибшую в Доминикане от удара о знак россиянку похоронили на родине

    Погибшую в Доминикане от удара о знак россиянку похоронили на родине

    В Златоусте (Челябинская области) похоронили Наталью Бородину, которая стала жертвой несчастного случая в Доминикане.

    Траурные мероприятия прошли в храме Серафима Саровского. Похоронили же Наталью на Уреньгинском кладбище, сообщают местные СМИ.

    смотретьГибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео
    Гибель обнаженной россиянки в Доминикане попала на видео
    Напомним, 35-летняя Наталья Бородина погибла 10 октября на трассе в Доминикане. Женщина в одних трусах высунулась в окно автомобиля, пока ее подруга сидела за рулем и снимала Наталью на видео. В итоге уроженка Челябинской области ударилась головой о дорожный знак и получила смертельную травмы.

    Отметим, что на родине у нее остались 80-летняя мать и 11-летний сын. Ожидается, что опекуном мальчика станет сестра Натальи Юлия.

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