Погибшую в Доминикане от удара о знак россиянку похоронили на родине

В Златоусте (Челябинская области) похоронили Наталью Бородину, которая стала жертвой несчастного случая в Доминикане.
Траурные мероприятия прошли в храме Серафима Саровского. Похоронили же Наталью на Уреньгинском кладбище, сообщают местные СМИ.
Напомним, 35-летняя Наталья Бородина погибла 10 октября на трассе в Доминикане. Женщина в одних трусах высунулась в окно автомобиля, пока ее подруга сидела за рулем и снимала Наталью на видео. В итоге уроженка Челябинской области ударилась головой о дорожный знак и получила смертельную травмы.
Отметим, что на родине у нее остались 80-летняя мать и 11-летний сын. Ожидается, что опекуном мальчика станет сестра Натальи Юлия.
Напомним, 35-летняя Наталья Бородина погибла 10 октября на трассе в Доминикане. Женщина в одних трусах высунулась в окно автомобиля, пока ее подруга сидела за рулем и снимала Наталью на видео. В итоге уроженка Челябинской области ударилась головой о дорожный знак и получила смертельную травмы.
Отметим, что на родине у нее остались 80-летняя мать и 11-летний сын. Ожидается, что опекуном мальчика станет сестра Натальи Юлия.
Комментарии