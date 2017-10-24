Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Саакашвили собрал теплые вещи и поселился в палатке у стен Рады

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    • Фото: Сивков Петр / ТАСС
    Саакашвили собрал теплые вещи и поселился в палатке у стен Рады

    Саакашвили собрал теплые вещи и поселился в палатке у стен Рады

    Саакашвили собрал теплые вещи и поселился в палатке у стен Рады
  • Фото: Сивков Петр / ТАСС

    • Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил продемонстрировать верность идеям и поселился в палатке у стен Рады вместе с другими митингующими.

    Как сообщают местные СМИ, политик проявил предусмотрительность и взял с собой теплые вещи.

    Отмечается, что доступ в палатку экс-президента Грузии для рядовых участников акции протеста закрыт. У входа дежурит охрана.

    Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. При этом он обвинил экс-президента Грузии в том, что он «перешел красную линию» и устраивает провокации «с целью личного захвата власти». Позже адвокат Саакашвили опроверг информацию об отказе в статусе беженца. Тем не менее, политик уже попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.

    Напомним, уволенный с поста одесского губернатора и лишенный гражданства Украины Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию страны со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.

    В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.

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