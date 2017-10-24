Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Пять кошек и собака подожгли жилой дом в Архангельске

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    Пять кошек и собака подожгли жилой дом в Архангельске

    Пять кошек и собака подожгли жилой дом в Архангельске

    Пять кошек и собака устроили пожар в жилом доме в Архангельске, пока хозяев не было дома.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя регионального главка МЧС, животные, вероятно, гонялись друг за другом и опрокинули обогреватель, который хозяин забыл выключить.

    Из сообщения пресс-службы регионального главка МЧС РФ: «Инцидент произошел в одном из 2-этажных деревянных домов по улице Первомайская в Архангельске. Хозяин пояснил позже, что уходил по делам на полтора часа, в это время животные опрокинули 800-ваттный электрообогреватель».

    К счастью, начавшийся пожар быстро заметили. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить квартиру, но хвостатые виновники не пострадали.


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