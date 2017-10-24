Пять кошек и собака подожгли жилой дом в Архангельске

Пять кошек и собака устроили пожар в жилом доме в Архангельске, пока хозяев не было дома.

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Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя регионального главка МЧС, животные, вероятно, гонялись друг за другом и опрокинули обогреватель, который хозяин забыл выключить.



Из сообщения пресс-службы регионального главка МЧС РФ: «Инцидент произошел в одном из 2-этажных деревянных домов по улице Первомайская в Архангельске. Хозяин пояснил позже, что уходил по делам на полтора часа, в это время животные опрокинули 800-ваттный электрообогреватель».



К счастью, начавшийся пожар быстро заметили. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить квартиру, но хвостатые виновники не пострадали.





