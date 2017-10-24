Путин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ

Текущая экономическая ситуация позволяет России снизить ненефтегазовый дефицит бюджета в 2019 году с нынешних 8,5 до 5,9%, отметил сегодня Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, если в 2014 году нефтегазовые поступления формировали более половины доходов бюджета, то в ближайшие годы они будут обеспечивать лишь треть казны. При этом, отмечают эксперты, речь не идет о сокращении топливно-энергетического комплекса.
Ненефтегазовый дефицит бюджета — важнейший финансовый показатель, который означает разницу между расходами бюджета и его доходами за исключением поступлений от продажи нефти и газа. Ранее такую роскошь страна себе позволить не могла.
Владимир Путин, президент РФ: «Сокращается ненефтегазовый дефицит бюджета. При этом мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какие угрозы таит в себе этот ненефтегазовый дефицит. С чем он связан и какие последствия могут наступить, если на это не обращать внимания. Мы прекрасно это осознаем, просто в условиях экономического кризиса, спада экономики, сейчас не буду говорить о причинах этого явления, нужно было подумать о социально справедливости, нужно было подумать о гражданах, реальные доходы и реальных заработки которых и так упали. Сокращать бездумно социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам».
Ненефтегазовый дефицит бюджета — важнейший финансовый показатель, который означает разницу между расходами бюджета и его доходами за исключением поступлений от продажи нефти и газа. Ранее такую роскошь страна себе позволить не могла.
Владимир Путин, президент РФ: «Сокращается ненефтегазовый дефицит бюджета. При этом мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какие угрозы таит в себе этот ненефтегазовый дефицит. С чем он связан и какие последствия могут наступить, если на это не обращать внимания. Мы прекрасно это осознаем, просто в условиях экономического кризиса, спада экономики, сейчас не буду говорить о причинах этого явления, нужно было подумать о социально справедливости, нужно было подумать о гражданах, реальные доходы и реальных заработки которых и так упали. Сокращать бездумно социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам».
Комментарии