Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Путин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ. бюджет РФ, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ

    Путин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ

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    Путин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ

    Путин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ

    Путин заявил о сокращении дефицита бюджета РФ

      Текущая экономическая ситуация позволяет России снизить ненефтегазовый дефицит бюджета в 2019 году с нынешних 8,5 до 5,9%, отметил сегодня Владимир Путин.

      По словам Владимира Путина, если в 2014 году нефтегазовые поступления формировали более половины доходов бюджета, то в ближайшие годы они будут обеспечивать лишь треть казны. При этом, отмечают эксперты, речь не идет о сокращении топливно-энергетического комплекса.

      Ненефтегазовый дефицит бюджета — важнейший финансовый показатель, который означает разницу между расходами бюджета и его доходами за исключением поступлений от продажи нефти и газа. Ранее такую роскошь страна себе позволить не могла.

      Владимир Путин, президент РФ: «Сокращается ненефтегазовый дефицит бюджета. При этом мы прекрасно отдаем себе отчет в том, какие угрозы таит в себе этот ненефтегазовый дефицит. С чем он связан и какие последствия могут наступить, если на это не обращать внимания. Мы прекрасно это осознаем, просто в условиях экономического кризиса, спада экономики, сейчас не буду говорить о причинах этого явления, нужно было подумать о социально справедливости, нужно было подумать о гражданах, реальные доходы и реальных заработки которых и так упали. Сокращать бездумно социальные расходы было бы несправедливо по отношению к гражданам».

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