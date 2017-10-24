Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Агента «Моссада» приговорили к смертной казни в Иране

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    Агента «Моссада» приговорили к смертной казни в Иране

    Агента «Моссада» приговорили к смертной казни в Иране

    В Иране к смертной казни приговорили участника убийств ряда ученых-ядерщиков.

    Осужденного признали виновным в работе на израильские спецслужбы.

    В частности, выяснилось, что он передал «Моссаду» адреса и персональную информацию о 30 лицах, задействованных в атомных и военных проектах, передает РИА Новости.

    Отметим, что за последние годы в Иране были убиты несколько ученых-ядерщиков. Так, в январе 2012 года при взрыве автомобиля в Тегеране погиб ученый Ахмади Рошан. А в конце ноября 2010 года жертвами взрывов стали преподаватель Тегеранского университета Маджид Шахриари и его коллега Ферейдун Аббаси. Каждый раз Тегеран заявлял, что это «дело рук сионистов».

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