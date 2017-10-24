Агента «Моссада» приговорили к смертной казни в Иране

В Иране к смертной казни приговорили участника убийств ряда
ученых-ядерщиков.
Осужденного признали виновным в работе на израильские спецслужбы.
В частности, выяснилось, что он передал «Моссаду» адреса и персональную информацию о 30 лицах, задействованных в атомных и военных проектах, передает РИА Новости.
Отметим, что за последние годы в Иране были убиты несколько ученых-ядерщиков. Так, в январе 2012 года при взрыве автомобиля в Тегеране погиб ученый Ахмади Рошан. А в конце ноября 2010 года жертвами взрывов стали преподаватель Тегеранского университета Маджид Шахриари и его коллега Ферейдун Аббаси. Каждый раз Тегеран заявлял, что это «дело рук сионистов».
В частности, выяснилось, что он передал «Моссаду» адреса и персональную информацию о 30 лицах, задействованных в атомных и военных проектах, передает РИА Новости.
Отметим, что за последние годы в Иране были убиты несколько ученых-ядерщиков. Так, в январе 2012 года при взрыве автомобиля в Тегеране погиб ученый Ахмади Рошан. А в конце ноября 2010 года жертвами взрывов стали преподаватель Тегеранского университета Маджид Шахриари и его коллега Ферейдун Аббаси. Каждый раз Тегеран заявлял, что это «дело рук сионистов».
Комментарии