Раскрыт секрет зеленого кода из «Матрицы»

Дизайнер, принимавший участие в создании «Матрицы», рассказал, что зашифровано в загадочном коде.
Бегущие по экрану зеленые иероглифы стали настоящим символом фильмов братьев Вачовски. Некоторые поклонники даже предполагали, что в них может быть зашифрована некая информация. Однако, эти фантазии развеял создатель титров — дизайнер Саймон Уайтли.
Мужчина рассказал изданию CNET, что во время работы находился под впечатлением от аниме «Призрак в доспехах», вышедшем в прокат в 1995 году. Он хотел привнести что-то от этой анимационной ленты в новый фильм.
Саймон Уайтли, дизайнер: «Мне нравится рассказывать всем, что код „Матрицы“ сделан из японских рецептов суши. Я нашел их в книге моей жены».
В итоге дизайнер просто отсканировал страницы кулинарной книги и создал одну из самых узнаваемых заставок в мире.
Напомним, первый фильм серии вышел в 1999 году. Режиссерами выступили братья Вачовски.
Мужчина рассказал изданию CNET, что во время работы находился под впечатлением от аниме «Призрак в доспехах», вышедшем в прокат в 1995 году. Он хотел привнести что-то от этой анимационной ленты в новый фильм.
Саймон Уайтли, дизайнер: «Мне нравится рассказывать всем, что код „Матрицы“ сделан из японских рецептов суши. Я нашел их в книге моей жены».
В итоге дизайнер просто отсканировал страницы кулинарной книги и создал одну из самых узнаваемых заставок в мире.
Напомним, первый фильм серии вышел в 1999 году. Режиссерами выступили братья Вачовски.
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