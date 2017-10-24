Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Раскрыт секрет зеленого кода из «Матрицы»

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    • Кадр из фильма "Матрица", 1999г. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски
    Раскрыт секрет зеленого кода из «Матрицы»

    Раскрыт секрет зеленого кода из «Матрицы»

    Раскрыт секрет зеленого кода из «Матрицы»
  • Кадр из фильма "Матрица", 1999г. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски

    • Дизайнер, принимавший участие в создании «Матрицы», рассказал, что зашифровано в загадочном коде.

    Бегущие по экрану зеленые иероглифы стали настоящим символом фильмов братьев Вачовски. Некоторые поклонники даже предполагали, что в них может быть зашифрована некая информация. Однако, эти фантазии развеял создатель титров — дизайнер Саймон Уайтли.

    Мужчина рассказал изданию CNET, что во время работы находился под впечатлением от аниме «Призрак в доспехах», вышедшем в прокат в 1995 году. Он хотел привнести что-то от этой анимационной ленты в новый фильм.

    Саймон Уайтли, дизайнер: «Мне нравится рассказывать всем, что код „Матрицы“ сделан из японских рецептов суши. Я нашел их в книге моей жены».

    В итоге дизайнер просто отсканировал страницы кулинарной книги и создал одну из самых узнаваемых заставок в мире.

    Напомним, первый фильм серии вышел в 1999 году. Режиссерами выступили братья Вачовски.


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