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    Ученики Академии музыки посадили сирень в сквере Образцовой. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, парки и скверы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченики Академии музыки посадили сирень в сквере Образцовой

    Ученики Академии музыки посадили сирень в сквере Образцовой

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    Ученики Академии музыки посадили сирень в сквере Образцовой

    Ученики Академии музыки посадили сирень в сквере Образцовой

      В Петербурге коллеги, ученики и родные начали благоустраивать сквер, названный в память о легендарной оперной певице.

      Сегодня в сквере на углу улиц Писарева и Декабристов, который с этого года носит имя Елены Образцовой, появилась сирень. Именно цветы этого растения больше всего любила народная артистка СССР.

      Символично, что высадили три кустарника — от коллег и друзей, учеников из Академии музыки и от дочери. Место для увековечения память выбрали тоже неслучайно. Этот сквер располагается недалеко и от Мариинского театра, и от консерватории, где училась оперная дива.

      Аллея довольно длинная, поэтому новые кусты сирени еще появятся, их посадят следующей весной. Дочь Елеены Образцовой Елена Макарова также пообещала, что будут благоустраивать и сам сквер — там уберут старые погибшие деревья и установят скамейки.

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