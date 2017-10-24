Ученики Академии музыки посадили сирень в сквере Образцовой

В Петербурге коллеги, ученики и родные начали благоустраивать сквер, названный в память о легендарной оперной певице.

Сегодня в сквере на углу улиц Писарева и Декабристов, который с этого года носит имя Елены Образцовой, появилась сирень. Именно цветы этого растения больше всего любила народная артистка СССР.



Символично, что высадили три кустарника — от коллег и друзей, учеников из Академии музыки и от дочери. Место для увековечения память выбрали тоже неслучайно. Этот сквер располагается недалеко и от Мариинского театра, и от консерватории, где училась оперная дива.



Аллея довольно длинная, поэтому новые кусты сирени еще появятся, их посадят следующей весной. Дочь Елеены Образцовой Елена Макарова также пообещала, что будут благоустраивать и сам сквер — там уберут старые погибшие деревья и установят скамейки.