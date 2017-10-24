В Петербурге запретят торговлю шаурмой возле метро

Губернатор Петербурга распорядился убрать все ларьки с шаурмой у входов в метро.
В Санкт-Петербурге введут запрет на продажу шаурмы и другого фаст-фуда у входов в метро. Об этом во вторник заявил губернатор Георгий Полтавченко. По его словам, в радиусе 100 метров вокруг станций метро будет можно располагаться только цветочным лавкам, газетным киоскам и театральным кассам, передает «Российская газета».
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Петербург — читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать.»
Подобная инициатива уже была у московских властей в прошлом году. Как заявлял тогда руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, приготовление пищи в маленьких ларьках, где нет воды, канализации и зачастую холодильников, должно быть запрещено. Однако после он сообщил, что СМИ неправильно его поняли, и речь тогда шла о каком-то конкретном ларьке с шаурмой.
Пользователи соцсетей тогда отреагировали на это заявление акцией под хэштегом #ШаурмаЖиви и опубликовали сотни фотографий с шаурмой.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Петербург — читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать.»
Подобная инициатива уже была у московских властей в прошлом году. Как заявлял тогда руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, приготовление пищи в маленьких ларьках, где нет воды, канализации и зачастую холодильников, должно быть запрещено. Однако после он сообщил, что СМИ неправильно его поняли, и речь тогда шла о каком-то конкретном ларьке с шаурмой.
Пользователи соцсетей тогда отреагировали на это заявление акцией под хэштегом #ШаурмаЖиви и опубликовали сотни фотографий с шаурмой.
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