Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении
27-летнего жителя Москвы, который устроил дебош в самолете.
Авиадебошира с рейса Red Wings Москва — Анталья признали виновным по статье «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте». Судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, передает ТАСС.
Инцидент произошел в июне. Драку в самолете затеял россиянин, отправившийся на отдых в Турцию вместе с женой и двумя детьми. Во время полета мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, потом ударил свою спутницу. В итоге дебошира связали и после приземления передали в руки полиции.
Инцидент произошел в июне. Драку в самолете затеял россиянин, отправившийся на отдых в Турцию вместе с женой и двумя детьми. Во время полета мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, потом ударил свою спутницу. В итоге дебошира связали и после приземления передали в руки полиции.
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