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    Устроившего драку на рейсе Москва — Анталья москвича приговорили к 1,5 года условно

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    Устроившего драку на рейсе Москва — Анталья москвича приговорили к 1,5 года условно

    Устроившего драку на рейсе Москва — Анталья москвича приговорили к 1,5 года условно

    Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Москвы, который устроил дебош в самолете.

    Авиадебошира с рейса Red Wings Москва — Анталья признали виновным по статье «Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте». Судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, передает ТАСС.

    смотретьПассажир рейса Анталья — Уфа устроил дебош на борту самолета
    Пассажир рейса Анталья — Уфа устроил дебош на борту самолета
    Инцидент произошел в июне. Драку в самолете затеял россиянин, отправившийся на отдых в Турцию вместе с женой и двумя детьми. Во время полета мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, потом ударил свою спутницу. В итоге дебошира связали и после приземления передали в руки полиции.

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