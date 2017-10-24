ФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера»

Картину Николая Фешина, которую пытались незаконно вывести из России в Китай, сегодня торжественно передали Русскому музею. «Портрет Джека Хантера» стоимостью около 9 млн рублей теперь будет храниться в Михайловском дворце.

Искусствоведы называют любимого ученика Ильи Репина Николая Фешина русским американским гением. В 1923 году он вместе с супругой покинул постреволюционную Россию и уехал в Америку. Там началась его слава как блистательного портретиста. Его соседом по дому был английский художник Джек Хантер. Чуть позже они стали друзьями. Портрет Хантера в исполнении Фешина специалисты оценивают минимум в 300 тысяч долларов.



Это был обычный авиарейс Петербург — Пекин. Среди вещей, которые сдавали пассажиры, оказался чемодан, принадлежащий владелице известного в городе художественного салона Елене Бухтиной. Освободившись от багажа, она проследовала через так называемый зеленый коридор. Там ее и встретили оперативники Федеральной службы безопасности.



Владимир Краевский, следователь следственной службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «История простая. Это корыстные мотивы. Человек хотел заработать и не соблюсти процедуру таможенного оформления. Картину пытались вывезти незаконно. Портрет был просто помещен в чемодан».



На момент задержания владелицей картины была сама Елена Бухтина. Незадолго до этого она приобрела полотно на одном из аукционов в США и легально ввезла холст в Россию. Однако собственником художественного произведения оставалась недолго.



Бухтина перепродала его через Интернет за 235 тысяч евро частному коллекционеру из Китая: необходимо было только вывезти картину из России.



Весной этого года Московский районный суд признал владелицу галереи виновной в контрабанде и приговорил к трем годам условно. К этим напастям добавилась и конфискация полотна в пользу государства.



Сегодня на церемонии передачи картины сотрудники Русского музея были немногословны, но с удовольствием отмечали, что «Портрет Джека Хантера» кисти Николая Фешина, безусловно, дорогой подарок. И дело даже не в стоимости полотна.



Николай Фешин — выпускник петербургской Академии художеств — был одним из самых любимых учеников Ильи Репина. Но как мастер раскрылся уже после эмиграции. Поэтому картин американского периода творчества Фешина в России не так много, сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба.