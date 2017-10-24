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    ФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера». Русский музей, Санкт-Петербург, ФСБ, антиквариат, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера»

    ФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера»

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    ФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера»

    ФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера»

    ФСБ пополнил коллекцию Русского музея «Портретом Джека Хантера»

      Картину Николая Фешина, которую пытались незаконно вывести из России в Китай, сегодня торжественно передали Русскому музею. «Портрет Джека Хантера» стоимостью около 9 млн рублей теперь будет храниться в Михайловском дворце.

      Искусствоведы называют любимого ученика Ильи Репина Николая Фешина русским американским гением. В 1923 году он вместе с супругой покинул постреволюционную Россию и уехал в Америку. Там началась его слава как блистательного портретиста. Его соседом по дому был английский художник Джек Хантер. Чуть позже они стали друзьями. Портрет Хантера в исполнении Фешина специалисты оценивают минимум в 300 тысяч долларов.

      Это был обычный авиарейс Петербург — Пекин. Среди вещей, которые сдавали пассажиры, оказался чемодан, принадлежащий владелице известного в городе художественного салона Елене Бухтиной. Освободившись от багажа, она проследовала через так называемый зеленый коридор. Там ее и встретили оперативники Федеральной службы безопасности.

      Владимир Краевский, следователь следственной службы УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «История простая. Это корыстные мотивы. Человек хотел заработать и не соблюсти процедуру таможенного оформления. Картину пытались вывезти незаконно. Портрет был просто помещен в чемодан».

      На момент задержания владелицей картины была сама Елена Бухтина. Незадолго до этого она приобрела полотно на одном из аукционов в США и легально ввезла холст в Россию. Однако собственником художественного произведения оставалась недолго.

      Бухтина перепродала его через Интернет за 235 тысяч евро частному коллекционеру из Китая: необходимо было только вывезти картину из России.

      Весной этого года Московский районный суд признал владелицу галереи виновной в контрабанде и приговорил к трем годам условно. К этим напастям добавилась и конфискация полотна в пользу государства.

      Сегодня на церемонии передачи картины сотрудники Русского музея были немногословны, но с удовольствием отмечали, что «Портрет Джека Хантера» кисти Николая Фешина, безусловно, дорогой подарок. И дело даже не в стоимости полотна.

      Николай Фешин — выпускник петербургской Академии художеств — был одним из самых любимых учеников Ильи Репина. Но как мастер раскрылся уже после эмиграции. Поэтому картин американского периода творчества Фешина в России не так много, сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба.

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