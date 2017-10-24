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    Уволенный программист Telegram получит 1,5 млн рублей компенсации

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    Уволенный программист Telegram получит 1,5 млн рублей компенсации

    Уволенный программист Telegram получит 1,5 млн рублей компенсации

    Куйбышевский районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение по иску бывшего коллеги Павла Дурова Антона Розенберга к компании «Телеграф» из-за несправедливого увольнения.

    Согласно мировому соглашению, компания «Телеграф» отзывает свой иск к Розенбергу за разглашение коммерческой тайны, а он, в свою очередь, получает от компании более 1,55 миллиона рублей, передает РИА Новости.

    Екатерина Лёвина, судья Куйбышевского районного суда Петербурга: «Суд определил утвердить мировое соглашение, заключенное 24 октября между Розенбергом Антоном Андреевичем и ответчиком — ООО „Телеграф“, производство по данному делу прекратить».

    смотретьПавел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»
    Павел Дуров ответил на обвинения бывшего технического директора «ВКонтакте»
    Ранее Розенберг заявил, что был уволен по личным мотивам из-за разногласий с братом Павла Дурова Николаем. В интервью НТВ Розенберг уточнил, что официальной причиной увольнения стали «19 прогулов», которых он якобы не совершал. Кроме того, ООО «Телеграф» обвинила программиста в разглашении коммерческой тайны и подала встречный иск на 100 миллионов рублей.

    Сам Дуров назвал историю о несправедливом увольнении сюрреалистичной, а претензии Розенберга — на 90% «шизофазией».

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