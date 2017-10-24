Уволенный программист Telegram получит 1,5 млн рублей компенсации

Куйбышевский районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение по иску бывшего коллеги Павла Дурова Антона Розенберга к компании «Телеграф»
из-за несправедливого увольнения.
Согласно мировому соглашению, компания «Телеграф» отзывает свой иск к Розенбергу за разглашение коммерческой тайны, а он, в свою очередь, получает от компании более 1,55 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Екатерина Лёвина, судья Куйбышевского районного суда Петербурга: «Суд определил утвердить мировое соглашение, заключенное 24 октября между Розенбергом Антоном Андреевичем и ответчиком — ООО „Телеграф“, производство по данному делу прекратить».
Ранее Розенберг заявил, что был уволен по личным мотивам из-за разногласий с братом Павла Дурова Николаем. В интервью НТВ Розенберг уточнил, что официальной причиной увольнения стали «19 прогулов», которых он якобы не совершал. Кроме того, ООО «Телеграф» обвинила программиста в разглашении коммерческой тайны и подала встречный иск на 100 миллионов рублей.
Сам Дуров назвал историю о несправедливом увольнении сюрреалистичной, а претензии Розенберга — на 90% «шизофазией».
Екатерина Лёвина, судья Куйбышевского районного суда Петербурга: «Суд определил утвердить мировое соглашение, заключенное 24 октября между Розенбергом Антоном Андреевичем и ответчиком — ООО „Телеграф“, производство по данному делу прекратить».
Ранее Розенберг заявил, что был уволен по личным мотивам из-за разногласий с братом Павла Дурова Николаем. В интервью НТВ Розенберг уточнил, что официальной причиной увольнения стали «19 прогулов», которых он якобы не совершал. Кроме того, ООО «Телеграф» обвинила программиста в разглашении коммерческой тайны и подала встречный иск на 100 миллионов рублей.
Сам Дуров назвал историю о несправедливом увольнении сюрреалистичной, а претензии Розенберга — на 90% «шизофазией».
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