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    МВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива. МВД, Санкт-Петербург, Финский залив, жестокость, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива

    МВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива

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    МВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива

    МВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива

    МВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива

      Центральный аппарат полиции отреагировал на просьбу министра природных ресурсов. Под Петербургом неизвестные жестоко расправились с краснокнижными ластоногими.

      МВД пообещало заняться расследованием убийств тюленей в поселке Репино. Выяснить все обстоятельства гибели животных полицию попросил глава Минприроды.

      Правоохранителям Сергей Донской направил соответствующее обращение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

      смотретьНа берегу Финского залива неизвестные жестоко убили серых тюленей
      На берегу Финского залива неизвестные жестоко убили серых тюленей
      В минувшие выходные на пляже в Курортном районе Петербурга были обнаружены туши двух серых тюленей. У одного изуродована морда. Скорее всего, он умер неестественной смертью.

      По словам специалистов, только в этом году по неустановленным причинам в Финском заливе погибли уже более 50 ластоногих. Среди них и исчезающая балтийская кольчатая нерпа, численность которой в акватории не превышает 100 особей.

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