МВД займется поиском убийц серых тюленей на берегу Финского залива

смотреть На берегу Финского залива неизвестные жестоко убили серых тюленей

МВД пообещало заняться расследованием убийств тюленей в поселке Репино. Выяснить все обстоятельства гибели животных полицию попросил глава Минприроды.Правоохранителям Сергей Донской направил соответствующее обращение. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.В минувшие выходные на пляже в Курортном районе Петербурга были обнаружены туши двух серых тюленей. У одного изуродована морда. Скорее всего, он умер неестественной смертью.По словам специалистов, только в этом году по неустановленным причинам в Финском заливе погибли уже более 50 ластоногих. Среди них и исчезающая балтийская кольчатая нерпа, численность которой в акватории не превышает 100 особей.