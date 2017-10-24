В Петербурге Общественная палата налаживает диалог власти с гражданами

Сегодня в Петербурге открылся ежегодный симпозиум «Сообщество», на площадках которого встретятся представители власти, бизнеса и гражданских организаций.

Инициатором «Сообщества» выступает Общественная палата России, поэтому основной упор делается именно на работу некоммерческих сообществ. Как они взаимодействуют с молодежью, как происходит общественный контроль за деятельностью чиновников?



Секретарь палаты Валерий Фадеев заявил, что необходимо увеличивать количество региональных отделений Общественной палаты, чтобы именно НКО стала прямым каналом связи власти с гражданами.



Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ: «Это та площадка, где и граждане, и власть говорят предельно откровенно. И не стесняются сказать, что они друг о друге думают. А темы понятные. Кто-то поднимает темы свалок. Тема сейчас важнейшая, потому что почти всю страну загадили. С этим надо что-то делать».



Валерий Фадеев также заявил, в своей общественной работе некоммерческим организациям нужно быть более настойчивыми и профессионально подготовленными. Ведь успех подобных сообществ зависит от того, насколько люди доверяют им, а значит обращаются за помощью.