Петербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе

Леонид Волков завоевал золото на международных соревнованиях, которые завершились в Канаде.

Вероятно, эксперты посчитали, что спортсмен провел своеобразную работу над ошибками. В прошлом году петербуржцу Леониду Волкову не хватило до победы нескольких баллов. Новая программа, куда вошли воздушные кульбиты и другие головокружительные элементы, поразила не только жюри, но и интернет-аудиторию.



Ролик с выступлением петербуржца набирает популярность в соцсетях. Особый восторг пользователей вызывает танец Волкова за пределами аэротрубы, который он продемонстрировал перед началом номера.



На чемпионате мира заявили о себе и другие российские спортсмены. Сборную страны представляли четыре команды, которые неоднократно оказывались в десятке сильнейших.