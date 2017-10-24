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    Петербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе. Санкт-Петербург, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе

    Петербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе

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    Петербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе

    Петербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе

    Петербуржец стал чемпионом по полетам в аэротрубе

      Леонид Волков завоевал золото на международных соревнованиях, которые завершились в Канаде.

      Вероятно, эксперты посчитали, что спортсмен провел своеобразную работу над ошибками. В прошлом году петербуржцу Леониду Волкову не хватило до победы нескольких баллов. Новая программа, куда вошли воздушные кульбиты и другие головокружительные элементы, поразила не только жюри, но и интернет-аудиторию.

      Ролик с выступлением петербуржца набирает популярность в соцсетях. Особый восторг пользователей вызывает танец Волкова за пределами аэротрубы, который он продемонстрировал перед началом номера.

      На чемпионате мира заявили о себе и другие российские спортсмены. Сборную страны представляли четыре команды, которые неоднократно оказывались в десятке сильнейших.

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