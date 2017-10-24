Потап и Настя Каменских попрощались с поклонниками

Участники украинского дуэта «Потап и Настя» сообщили поклонникам о приостановке совместной работы.

Популярные исполнители опубликовали на своем YouTube канале обращение к слушателям, в котором рассказали, что «поставили дуэт на паузу» и не знают точно, когда возобновят совместную творческую деятельность.



Дуэт «Потап и Настя» появился в 2006 году. Артисты получили известность благодаря поп-хитам «Не пара», «Чумачечая весна», «Умамы» и «Бумдиггибай».



