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    Потап и Настя Каменских попрощались с поклонниками

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Потап и Настя Каменских попрощались с поклонниками

    Потап и Настя Каменских попрощались с поклонниками

    Потап и Настя Каменских попрощались с поклонниками
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Участники украинского дуэта «Потап и Настя» сообщили поклонникам о приостановке совместной работы.

    Популярные исполнители опубликовали на своем YouTube канале обращение к слушателям, в котором рассказали, что «поставили дуэт на паузу» и не знают точно, когда возобновят совместную творческую деятельность.

    Дуэт «Потап и Настя» появился в 2006 году. Артисты получили известность благодаря поп-хитам «Не пара», «Чумачечая весна», «Умамы» и «Бумдиггибай».

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