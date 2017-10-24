В новом петербургском центре Минздрава болезни и лекарства будут изучать с помощью животных

Вероника Скворцова открыла в Петербурге не имеющий аналогов в России центр доклинических трансляционных исследований. В ней новые лекарства и болезни будут изучаться на животных. Как уверяют медики, по отношению к подопытным соблюдаются все этические нормы и применяются щадящие методы.

Пока новый центр только начинают заселять различными рыбами и животными. В будущем они помогут ученым найти спасительные препараты от смертельных болезней. На пяти этажах те, кто позволяют медикам изучать мир и устройство самих себя. Поэтому проектировщики уделили особое внимание не только лабораториям, но и питомнику, где содержат животных.



Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Условия их содержания таковы, что все этические кодексы в этом центре исполняются. Здесь прекрасные операционные, где тоже работают анестезиологи, специально обученные хирурги. Для того чтобы всё делалось с максимальным щажением».



Экскурсию по уникальному для России центру для министра здравоохранения начинают с помещения для содержания рыб. Водным обитателям предстоит участвовать в токсикологических экспериментах.



В этом помещении обитают подопытные образцы с названием зебрафиш. Их очень удобно исследовать, потому что полностью изучен их геном, также они быстро размножаются, а икра у них прозрачная. Помимо остальных исследований на этих рыбах можно изучать поведенческую реакцию. Например, если подсадить к ним в аквариум хищника, рыбы даже могут впасть в депрессию.



На личинке зебрафиш тестируют новый лекарственный препарат. Если он не окажет влияния на эмбрион, скорее всего, будет не токсичен и для человека.



Но это только первый этап эксперимента. Дальше новое лекарство проверят на грызунах. С помощью свиней хирурги будут практиковаться к операции по резекции желудка. На другом этаже ординаторы, которые готовятся стать практикующими врачами, через микроскоп изучают различные опухоли мозга.



Всеволод Цинзерлинг, заведующий отделом патоморфологии Центра доклинических трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России: «Есть перспективы оценки лечебного действия различных противоопухолевых препаратов тоже на моделях. Эти исследования стоят в наших ближайших планах».



В центре уже начали разрабатывать новые методы лечения гриппа. И уже обсуждается проект по изучению жизнеугрожающего энтеровирусного миокардита. Еще одно научное направление — это восстановление функций головного мозга после тяжелых повреждений. Планов у сотрудников множество и возможностей тоже, судя по техническому оснащению нового центра, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.