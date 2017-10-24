Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане. суды, Украина, Янукович. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане

    С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане

    С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане

    С Януковича сняли большинство обвинений по событиям на Майдане
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

      • Генеральная прокуратура Украины сняла с бывшего президента Виктора Януковича большинство обвинений, касающихся событий на Майдане в 2014 году.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Януковича Виталия Сердюка.

      Виталий Сердюк, адвокат: «Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014 годов митингующих, в том числе студентов и журналистов. Также Виктор Янукович уже не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника».

      Напомним, Янукович был фактически отстранен от власти в феврале 2014 года после событий на Майдане. Он бежал из Киева сначала на территорию Крыма, затем в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Спустя несколько дней он обратился к руководству РФ с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов» в связи с поступающими угрозами расправы.

      На Украине против Януковича выдвинули обвинения в госизмене, пособничестве ведения агрессивной войны и изменении границ Украины. Сам экс-президент неодгнократно заявлял, что нынешние киевские власти хотят свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.


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