Китайская стюардесса выпала из самолета

Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала с высоты нескольких метров во время подготовки к взлету.
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ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Шэньчжень. Как сообщают местные СМИ, бортпроводница пыталась закрыть аварийный выход во время подготовки лайнера к полету и нарушила правила безопасности. По уставу такую операцию должны проводить минимум два человека.
Стюардесса не справилась с тяжелой дверью и выпала из салона. Женщина отделалась ушибами, ссадинами и переломами, сообщает Дни.Ru.
Стюардесса не справилась с тяжелой дверью и выпала из салона. Женщина отделалась ушибами, ссадинами и переломами, сообщает Дни.Ru.
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