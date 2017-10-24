Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Китайская стюардесса выпала из самолета

    комментировать
    • Фото: sina.com
    Китайская стюардесса выпала из самолета

    Китайская стюардесса выпала из самолета

    Китайская стюардесса выпала из самолета
  • Фото: sina.com

    • Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала с высоты нескольких метров во время подготовки к взлету.

    ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Шэньчжень. Как сообщают местные СМИ, бортпроводница пыталась закрыть аварийный выход во время подготовки лайнера к полету и нарушила правила безопасности. По уставу такую операцию должны проводить минимум два человека.

    Стюардесса не справилась с тяжелой дверью и выпала из салона. Женщина отделалась ушибами, ссадинами и переломами, сообщает Дни.Ru.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru