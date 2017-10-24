Участница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки

В минувшую субботу зрители НТВ следили за испытаниями на проекте «Ты Супер! Танцы», но не менее интересные события происходили за кадром. Арина Смирнова из Подмосковья встретила за кулисами своего брата и узнала правду о своей матери.
Выступление Арины Смирновой на этот раз затянулось: жюри не понравился номер, и танцовщице дали возможность показать себя в другом стиле.
Арина на какое-то время как будто сломалась. Взять себя в руки и начать сначала стоило ей огромных усилий.
Все это время в темном углу за кулисами сидел Руслан Смирнов. Он вспоминал, как маму за пьянство лишили родительских прав, как отец перед смертью заразил двухлетнюю Арину туберкулезом, как они с сестрой потеряли друг друга: Руслана увезли в интернат, а Арину — в диспансер. Они не виделись около десяти лет. Он все время помнил, что у него есть сестра, и был полон решимости найти ее. Арина Смирнова тоже много раз пыталась отыскать брата в социальных сетях. Но найти в Интернете нужного человека по фамилии Смирнов непросто. И вот наконец они встретились.
Уже за сценой Арина, кажется, немного растерялась. Брат так похож на нее, они даже картавят одинаково. И теперь им столько всего нужно друг другу рассказать. Например, что мама Арины и Руслана жива и бросила пить. Арина много лет была уверена, что мать умерла от пьянства. И тут оказывается, что мама ищет ее и хочет увидеть.
Когда камеры выключатся и погаснут софиты, Арина признается, что очень боится этой встречи с мамой, но очень хочет, чтобы она состоялась.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.
Арина на какое-то время как будто сломалась. Взять себя в руки и начать сначала стоило ей огромных усилий.
Все это время в темном углу за кулисами сидел Руслан Смирнов. Он вспоминал, как маму за пьянство лишили родительских прав, как отец перед смертью заразил двухлетнюю Арину туберкулезом, как они с сестрой потеряли друг друга: Руслана увезли в интернат, а Арину — в диспансер. Они не виделись около десяти лет. Он все время помнил, что у него есть сестра, и был полон решимости найти ее. Арина Смирнова тоже много раз пыталась отыскать брата в социальных сетях. Но найти в Интернете нужного человека по фамилии Смирнов непросто. И вот наконец они встретились.
Уже за сценой Арина, кажется, немного растерялась. Брат так похож на нее, они даже картавят одинаково. И теперь им столько всего нужно друг другу рассказать. Например, что мама Арины и Руслана жива и бросила пить. Арина много лет была уверена, что мать умерла от пьянства. И тут оказывается, что мама ищет ее и хочет увидеть.
Когда камеры выключатся и погаснут софиты, Арина признается, что очень боится этой встречи с мамой, но очень хочет, чтобы она состоялась.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.
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