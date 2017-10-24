Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Участница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки. НТВ, Ты супер Танцы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки

    Участница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки

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    Участница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки

    Участница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки

    Участница «Ты супер! Танцы» встретила родного брата спустя 10 лет разлуки

      В минувшую субботу зрители НТВ следили за испытаниями на проекте «Ты Супер! Танцы», но не менее интересные события происходили за кадром. Арина Смирнова из Подмосковья встретила за кулисами своего брата и узнала правду о своей матери.

      Выступление Арины Смирновой на этот раз затянулось: жюри не понравился номер, и танцовщице дали возможность показать себя в другом стиле.

      Арина на какое-то время как будто сломалась. Взять себя в руки и начать сначала стоило ей огромных усилий.

      Все это время в темном углу за кулисами сидел Руслан Смирнов. Он вспоминал, как маму за пьянство лишили родительских прав, как отец перед смертью заразил двухлетнюю Арину туберкулезом, как они с сестрой потеряли друг друга: Руслана увезли в интернат, а Арину — в диспансер. Они не виделись около десяти лет. Он все время помнил, что у него есть сестра, и был полон решимости найти ее. Арина Смирнова тоже много раз пыталась отыскать брата в социальных сетях. Но найти в Интернете нужного человека по фамилии Смирнов непросто. И вот наконец они встретились.

      Уже за сценой Арина, кажется, немного растерялась. Брат так похож на нее, они даже картавят одинаково. И теперь им столько всего нужно друг другу рассказать. Например, что мама Арины и Руслана жива и бросила пить. Арина много лет была уверена, что мать умерла от пьянства. И тут оказывается, что мама ищет ее и хочет увидеть.

      Когда камеры выключатся и погаснут софиты, Арина признается, что очень боится этой встречи с мамой, но очень хочет, чтобы она состоялась.

      Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Анастасии Пак.

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