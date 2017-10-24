Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Обнаженная активистка FEMEN устроила акцию против секс-туризма на Украине

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    • Фото: femen.org
    Обнаженная активистка FEMEN устроила акцию против <nobr>секс-туризма</nobr> на Украине

    Обнаженная активистка FEMEN устроила акцию против секс-туризма на Украине

    Обнаженная активистка FEMEN устроила акцию против <nobr>секс-туризма</nobr> на Украине
  • Фото: femen.org

    • Активистка движения FEMEN устроила акцию протеста в киевском аэропорту из-за рекламного ролика.

    Обнаженная девушка в образе овцы приветствовала пассажиров, прилетающих из Баку, плакатами с надписями «Тофик» и «Закир».

    Как заявили в FEMEN, эта акция стала ответом на рекламу азербайджанского лоукостера Buta Airways, в котором нашли намек на секс-туризм.

    Из сообщения FEMEN: «FEMEN требует от украинских властей запретить Buta Airways совершать авиа секс-туры в Украину, вплоть до принесения официальных извинений со стороны руководства компании женщинам Украины».

    Ранее блогеры обратили внимание на ролик Buta Airways, герой которого едет на Украину с грецкими орехами, которые в Азербайджане считаются афродизиаком. При этом в Киеве пассажиров рейса встречают девушки с табличками «Тофик» и «Закир».

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