Обнаженная активистка FEMEN устроила акцию против секс-туризма на Украине

Активистка движения FEMEN устроила акцию протеста в киевском аэропорту
из-за рекламного ролика.
Обнаженная девушка в образе овцы приветствовала пассажиров, прилетающих из Баку, плакатами с надписями «Тофик» и «Закир».
Как заявили в FEMEN, эта акция стала ответом на рекламу азербайджанского лоукостера Buta Airways, в котором нашли намек на секс-туризм.
Из сообщения FEMEN: «FEMEN требует от украинских властей запретить Buta Airways совершать авиа секс-туры в Украину, вплоть до принесения официальных извинений со стороны руководства компании женщинам Украины».
Ранее блогеры обратили внимание на ролик Buta Airways, герой которого едет на Украину с грецкими орехами, которые в Азербайджане считаются афродизиаком. При этом в Киеве пассажиров рейса встречают девушки с табличками «Тофик» и «Закир».
Как заявили в FEMEN, эта акция стала ответом на рекламу азербайджанского лоукостера Buta Airways, в котором нашли намек на секс-туризм.
Из сообщения FEMEN: «FEMEN требует от украинских властей запретить Buta Airways совершать авиа секс-туры в Украину, вплоть до принесения официальных извинений со стороны руководства компании женщинам Украины».
Ранее блогеры обратили внимание на ролик Buta Airways, герой которого едет на Украину с грецкими орехами, которые в Азербайджане считаются афродизиаком. При этом в Киеве пассажиров рейса встречают девушки с табличками «Тофик» и «Закир».
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