В Ярославле напечатали первый в Европе жилой 3D-дом

В Ярославле появился первый в Европе жилой дом, напечатанный на
3D-принтере.
Как сообщается на сайте органов государственной власти Ярославской области, площадь постройки составляет почти 300 квадратных метров. Таким образом, он стал не только первым жилым домом, но и самым большим зданием, построенным с применением строительной 3D-печати.
Работу начали в 2015 году: детали напечатали отдельно и собирали на площадке практически как конструктор. Однако, как рассказал представитель застройщика «АМТ-СПЕЦАВИА», дом не уступает по характеристикам зданиям, построенным по классическим технологиям. При возведении соблюдали все правила строительства.
Александр Маслов, представитель «АМТ-СПЕЦАВИА»: «Сначала были собраны ТУ, было получено разрешение на строительство, сделан проект, проект посчитан по теплоемкости, по прочности, по сейсмичности и так далее. В конце октября дом будет поставлен на кадастровый учет».
Уже на днях в необычный дом заселится ярославская семья.
Работу начали в 2015 году: детали напечатали отдельно и собирали на площадке практически как конструктор. Однако, как рассказал представитель застройщика «АМТ-СПЕЦАВИА», дом не уступает по характеристикам зданиям, построенным по классическим технологиям. При возведении соблюдали все правила строительства.
Александр Маслов, представитель «АМТ-СПЕЦАВИА»: «Сначала были собраны ТУ, было получено разрешение на строительство, сделан проект, проект посчитан по теплоемкости, по прочности, по сейсмичности и так далее. В конце октября дом будет поставлен на кадастровый учет».
Уже на днях в необычный дом заселится ярославская семья.
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