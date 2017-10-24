Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В Ярославле напечатали первый в Европе жилой 3D-дом

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    • Фото: РИА Новости, Олег Смыслов
    В Ярославле напечатали первый в Европе жилой <nobr>3D-дом</nobr>

    В Ярославле напечатали первый в Европе жилой 3D-дом

    В Ярославле напечатали первый в Европе жилой <nobr>3D-дом</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Олег Смыслов

    • В Ярославле появился первый в Европе жилой дом, напечатанный на 3D-принтере.

    Как сообщается на сайте органов государственной власти Ярославской области, площадь постройки составляет почти 300 квадратных метров. Таким образом, он стал не только первым жилым домом, но и самым большим зданием, построенным с применением строительной 3D-печати.

    Работу начали в 2015 году: детали напечатали отдельно и собирали на площадке практически как конструктор. Однако, как рассказал представитель застройщика «АМТ-СПЕЦАВИА», дом не уступает по характеристикам зданиям, построенным по классическим технологиям. При возведении соблюдали все правила строительства.

    Александр Маслов, представитель «АМТ-СПЕЦАВИА»: «Сначала были собраны ТУ, было получено разрешение на строительство, сделан проект, проект посчитан по теплоемкости, по прочности, по сейсмичности и так далее. В конце октября дом будет поставлен на кадастровый учет».

    Уже на днях в необычный дом заселится ярославская семья.


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