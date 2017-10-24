Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Путин рассказал о новейших качествах российской экономики на форуме «Россия зовет!». Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал о новейших качествах российской экономики на форуме «Россия зовет!»

    Путин рассказал о новейших качествах российской экономики на форуме «Россия зовет!»

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    Путин рассказал о новейших качествах российской экономики на форуме «Россия зовет!»

    Путин рассказал о новейших качествах российской экономики на форуме «Россия зовет!»

    Путин рассказал о новейших качествах российской экономики на форуме «Россия зовет!»

      В России рекордно низкая инфляция, а экономика весь год показывает уверенный рост, заявил Владимир Путин выступая на девятом форуме «Россия зовет».

      Ежегодный инвестиционный форум «Россия зовет!», который организует компания «ВТБ Капитал», проходит в Москве с 24 по 26 октября.

      Уникальный формат мероприятия позволяет представителям власти и крупного бизнеса общаться в неформальной обстановке и неизменно привлекает сотни участников из десятков стран.

      Президент России выступил на форуме в рамках пленарной сессии «Управлять сложностью, контролировать риски». Глава государства отметил, что Россия имеет огромный потенциал экономического роста, темпы которого можно и нужно ускорять. Двигателем этого процесса, по мнению Путина, должны послужить не только инвестиции, но и увеличение внутреннего спроса.

      Подробнее о новейших тенденциях в российской экономике — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.





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