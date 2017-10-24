Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Радикалы захватили православный храм на западе Украины. православие, религия, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРадикалы захватили православный храм на западе Украины

    Радикалы захватили православный храм на западе Украины

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    Радикалы захватили православный храм на западе Украины

    Радикалы захватили православный храм на западе Украины

    Радикалы захватили православный храм на западе Украины

      В православный храм в Ивано-Франковской области во время службы ворвались националисты, называющие себя сторонниками греко-католической церкви.

      На Украине разгорается скандал вокруг захвата православного Благовещенского храма в Ивано-Франковской области представителями греко-католической церкви — так называемыми униатами. При этом, как говорят в Украинской православной церкви, в захвате участвовали представители запрещенного в России «Правого сектора».

      Захватчики ворвались в храм прямо во время службы, прервали молитву и поставили свою икону поверх православного иконостаса. Прихожане православной общины, похоже еще не поверили до конца, что лишились единственного храма. Люди пытались пройти сквозь оцепление, а потом растеряно слушали человека, который представился военным капелланом и заявил, что священники местного храма — «приспешники российского мира», несмотря на то, что ведут богослужение на украинском языке.

      Свой националистический настрой якобы исповедники греко католической традиции не скрывали и прежде. Так называемый совет военных капелланов давно объявил войну местной православной общине. Захватчики ранее пытались через суд добиться того, чтобы храм передали им в собственность. Процесс православная община выиграла. Тогда радикалы установили возле церкви палатки.

      После рейдерского захвата люди, называющие себя униатами, полностью запретили вход в храм православным прихожанам. В их адрес продолжают поступать угрозы. Местные власти и полиция в ситуацию не вмешиваются, несмотря на откровенное нарушение закона и международных норм права.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.

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