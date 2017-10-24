Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В поликлинике Воронежа демонтировали окна, перед которыми пациенты стояли на коленях

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    • Фото: vk.com, novostivoronezha.ru
    В поликлинике Воронежа демонтировали окна, перед которыми пациенты стояли на коленях

    В поликлинике Воронежа демонтировали окна, перед которыми пациенты стояли на коленях

    В поликлинике Воронежа демонтировали окна, перед которыми пациенты стояли на коленях
  • Фото: vk.com, novostivoronezha.ru

    • В воронежской поликлинике делают ремонт после скандала вокруг пациента, стоящего на коленях перед регистратурой.

    В воронежской поликлинике №3 сегодня в срочном порядке демонтируют окна регистратуры, перед которыми пациентам приходилось вставать на колени. Рабочие снесли старые рамы и увеличили оконные проемы. В медучреждении заявили, что собираются заменить деревянные рамы на пластиковые.

    Фотографии стоящего на коленях мужчины с больной спиной, которому из-за специального корсета не удалось наклониться к низкому окошку, накануне вызвали резонанс в Сети.

    В интервью местным СМИ заместитель главного врача поликлиники Ольга Резникова заявила, что прежние окна кабинета выдачи листов нетрудоспособности соответствует проекту поликлиники и действующим нормативам. Она отметила, что ранее посетители никогда не высказывали претензий по поводу неудобного расположения регистратуры. А случай с отдельным пациентом в медучреждении назвали нестандартной ситуацией.

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