В поликлинике Воронежа демонтировали окна, перед которыми пациенты стояли на коленях

В воронежской поликлинике делают ремонт после скандала вокруг пациента, стоящего на коленях перед регистратурой.

1137 больницы

Воронеж

медицина

В воронежской поликлинике №3 сегодня в срочном порядке демонтируют окна регистратуры, перед которыми пациентам приходилось вставать на колени. Рабочие снесли старые рамы и увеличили оконные проемы. В медучреждении заявили, что собираются заменить деревянные рамы на пластиковые.



Фотографии стоящего на коленях мужчины с больной спиной, которому из-за специального корсета не удалось наклониться к низкому окошку, накануне вызвали резонанс в Сети.



В интервью местным СМИ заместитель главного врача поликлиники Ольга Резникова заявила, что прежние окна кабинета выдачи листов нетрудоспособности соответствует проекту поликлиники и действующим нормативам. Она отметила, что ранее посетители никогда не высказывали претензий по поводу неудобного расположения регистратуры. А случай с отдельным пациентом в медучреждении назвали нестандартной ситуацией.