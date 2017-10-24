Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В США умер астронавт, командовавший первым полетом «Челленджера»

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    • Фото: NASA Johnson / flickr.com
    В США умер астронавт, командовавший первым полетом «Челленджера»

    В США умер астронавт, командовавший первым полетом «Челленджера»

    В США умер астронавт, командовавший первым полетом «Челленджера»
  • Фото: NASA Johnson / flickr.com

    • Американский астронавт Пол Вейтц, который командовал первым полетом шаттла «Челленджер», ушел из жизни в возрасте 85 лет.

    Как сообщает портал космических новостей collectSpace, Уайтц скончался в своем доме в городе Флагстафф в штате Аризона. В последнее время астронавт болел, у него был диагностирован рак.

    Пол Вейтц попал в отряд астронавтов НАСА в 1966 году. В 1973 году в качестве пилота летал на первую американскую космическую станцию «Скайлэб». В 1976 году ушел в отставку в звании капитана, но спустя почти семь лет вернулся, чтобы возглавить первый полет «Челленджера» в 1983 году.

    окончательно из отряда астронавтов ушел в 1988 году и до 1994 года работал заместителем директора Космического центра имени Линдона Джонсона.

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