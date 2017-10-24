Омские полицейские на отдыхе устроили охоту на домашних баранов

В Омской области проверяют инцидент с полицейскими, которые открыли стрельбу по домашним баранам в Тюкалинском районе.
Трое омских полицейских, находясь в отпуске, решили поохотиться в Тюкалинском районе. Стражи порядка запаслись необходимыми разрешениями и оружием, приехали на место, однако вместо охоты на диких животных принялись стрелять по стаду пасущихся домашних баранов.
Звуки выстрелов привлекли жителей села и местных полицейских, которые и задержали своих коллег-«охотников», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в УМВД региона.
Собеседник агентства уточнил, что материалы предварительной проверки уже направлены в СУ СКР по Омской области.
Звуки выстрелов привлекли жителей села и местных полицейских, которые и задержали своих коллег-«охотников», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в УМВД региона.
Собеседник агентства уточнил, что материалы предварительной проверки уже направлены в СУ СКР по Омской области.
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