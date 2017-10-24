Чайка попросил генпрокурора США возбудить дело против Браудера

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка обратился к своему коллеге в США Джеффу Сешнсу с просьбой возбудить уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Юрий Чайка: «Я направил генпрокурору США два письма с просьбой возбудить уголовное дело и назначить независимого прокурора».
Чайка пояснил, что Генпрокуратура уже отправила в США более 1000 листов документов о преступлениях Браудера в России. Он также не исключил, что Великобритания может передать Браудера США для привлечения к уголовной ответственности, передает ТАСС.
Юрий Чайка: «Он же неспроста поменял гражданство. Он был гражданином США и не платил налоги. Чтобы уйти от них, он принял подданство Великобритании. Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает. Он там будет чувствовать себя спокойнее».
Напомним, в июле 2013 года Тверской суд Москвы заочно признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы. Впоследствии он был объявлен в международный розыск. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.
Накануне Браудер заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест. Однако сегодня в Службе таможенной и пограничной охраны США сообщили, что у Браудера есть разрешение на въезд в страну в рамках специальной безвизовой программы ESTA.
Чайка пояснил, что Генпрокуратура уже отправила в США более 1000 листов документов о преступлениях Браудера в России. Он также не исключил, что Великобритания может передать Браудера США для привлечения к уголовной ответственности, передает ТАСС.
Юрий Чайка: «Он же неспроста поменял гражданство. Он был гражданином США и не платил налоги. Чтобы уйти от них, он принял подданство Великобритании. Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает. Он там будет чувствовать себя спокойнее».
Напомним, в июле 2013 года Тверской суд Москвы заочно признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и приговорил к девяти годам лишения свободы. Впоследствии он был объявлен в международный розыск. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.
Накануне Браудер заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Россия выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест. Однако сегодня в Службе таможенной и пограничной охраны США сообщили, что у Браудера есть разрешение на въезд в страну в рамках специальной безвизовой программы ESTA.
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