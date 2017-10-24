Транссексуал-милиционер из Перми потребовал 100 тысяч у Жириновского

Транссексуал из Березников (Пермский край) подал в суд на Владимира Жириновского
из-за оскорбления.
Бывший милиционер, сменивший пол, Александра Селянинова решила потребовать с политика 100 тысяч рублей за причинение морального ущерба. Иск направлен в Мещанский районный суд Москвы.
Транссексуала возмутило высказывание лидера ЛДПР, который отозвался об операциях по смене пола в уничижительном тоне. Селянинова подчеркнула, что решила судиться с Жириновским, чтобы убедить общество в недопустимости резких высказываний в адрес транссексуалов.
Как отмечает «Ура.ru», Селянинова называет себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина. Также она обращалась к американским властям с просьбой помочь в выдвижении на пост президента РФ в 2018 году.
Транссексуала возмутило высказывание лидера ЛДПР, который отозвался об операциях по смене пола в уничижительном тоне. Селянинова подчеркнула, что решила судиться с Жириновским, чтобы убедить общество в недопустимости резких высказываний в адрес транссексуалов.
Как отмечает «Ура.ru», Селянинова называет себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина. Также она обращалась к американским властям с просьбой помочь в выдвижении на пост президента РФ в 2018 году.
Комментарии