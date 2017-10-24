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    Транссексуал-милиционер из Перми потребовал 100 тысяч у Жириновского

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    <nobr>Транссексуал-милиционер</nobr> из Перми потребовал 100 тысяч у Жириновского

    Транссексуал-милиционер из Перми потребовал 100 тысяч у Жириновского

    <nobr>Транссексуал-милиционер</nobr> из Перми потребовал 100 тысяч у Жириновского
  • Фото: @selyninova /twitter.com

    • Транссексуал из Березников (Пермский край) подал в суд на Владимира Жириновского из-за оскорбления.

    Бывший милиционер, сменивший пол, Александра Селянинова решила потребовать с политика 100 тысяч рублей за причинение морального ущерба. Иск направлен в Мещанский районный суд Москвы.

    Транссексуала возмутило высказывание лидера ЛДПР, который отозвался об операциях по смене пола в уничижительном тоне. Селянинова подчеркнула, что решила судиться с Жириновским, чтобы убедить общество в недопустимости резких высказываний в адрес транссексуалов.

    Как отмечает «Ура.ru», Селянинова называет себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина. Также она обращалась к американским властям с просьбой помочь в выдвижении на пост президента РФ в 2018 году.

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