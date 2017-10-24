В Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита

Десятки человек в Бразилии 19 часов пытались оттащить обратно в океан выброшенного на берег кита.
Почти сутки продолжалась операция по спасению горбатого кита на одном из пляжей штата Рио-де-Жанейро в Бразилии.
Чтобы вернуть животное в океан, спасатели и волонтеры прорыли траншею, затем кита обвязали веревками, которые прицепили к двум кораблям, и столкнули в воду. При этом животное постоянно поливали водой, чтобы оно не пострадало от обезвоживания, сообщает сайт Вести.Ru.
Когда кита удалось оттащить в воду, он сразу уплыл. Его спасение люди приветствовали криками и аплодисментами.
Чтобы вернуть животное в океан, спасатели и волонтеры прорыли траншею, затем кита обвязали веревками, которые прицепили к двум кораблям, и столкнули в воду. При этом животное постоянно поливали водой, чтобы оно не пострадало от обезвоживания, сообщает сайт Вести.Ru.
Когда кита удалось оттащить в воду, он сразу уплыл. Его спасение люди приветствовали криками и аплодисментами.
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