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    В Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита. Бразилия, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита

    В Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита

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    В Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита

    В Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита

    В Бразилии волонтеры 19 часов спасали застрявшего на пляже кита

      Десятки человек в Бразилии 19 часов пытались оттащить обратно в океан выброшенного на берег кита.

      Почти сутки продолжалась операция по спасению горбатого кита на одном из пляжей штата Рио-де-Жанейро в Бразилии.

      Чтобы вернуть животное в океан, спасатели и волонтеры прорыли траншею, затем кита обвязали веревками, которые прицепили к двум кораблям, и столкнули в воду. При этом животное постоянно поливали водой, чтобы оно не пострадало от обезвоживания, сообщает сайт Вести.Ru.

      Когда кита удалось оттащить в воду, он сразу уплыл. Его спасение люди приветствовали криками и аплодисментами.

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