Путин: российская экономика вышла из стагнации

Владимир Путин рассказал о новых качествах российской экономики, росте зарплат и рекордно низких темпах инфляции.
По словам президента, сейчас перед России стоит целый ряд стратегических задач. В частности, необходимо вывести темпы роста экономике на уровень выше среднемировых.
Владимир Путин, президент РФ: «Перед нами сейчас стоит целый ряд стратегических задач. Нужно не просто закрепить позитивные тенденции, а придать российской экономике дополнительную динамику, существенно повысить ее эффективность. Вновь подчеркну, нас не могут устраивать нынешние темпы роста. Необходимо вывести их на уровень выше среднемировых».
При этом Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», обратил внимание на интерес иностранных инвесторов к России и отметил, что российская экономика «вышла из стагнации, а ее оживление приобрело устойчивый характер». Путин сообщил, что прирост реальных заработных плат в России за три квартала 2017 года составил 2,5%, отметив, что люди ощущают этот рост с некоторой задержкой. Также президент заявил, что экономика РФ вышла на рекордно низкие темпы инфляции, составив 2,7%.
Кроме того, глава государства заявил, что зависимость бюджета от нефтяной конъюнктуры снижается. По словам президента, нефтегазовые доходы в ближайшие три года составят лишь треть от всех поступлений в российский бюджет.
Владимир Путин, президент РФ: «Прирост промышленного производства за три квартала составил 1,8%, при этом в плюсе оказались обрабатывающие отрасли: в лидерах автопром, фармацевтика, химический комплекс, пищевая промышленность, выпуск электрооборудования. Важно, что российская экономика обретает новые качества, которых не было еще год назад».
Владимир Путин, президент РФ: «Перед нами сейчас стоит целый ряд стратегических задач. Нужно не просто закрепить позитивные тенденции, а придать российской экономике дополнительную динамику, существенно повысить ее эффективность. Вновь подчеркну, нас не могут устраивать нынешние темпы роста. Необходимо вывести их на уровень выше среднемировых».
При этом Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», обратил внимание на интерес иностранных инвесторов к России и отметил, что российская экономика «вышла из стагнации, а ее оживление приобрело устойчивый характер». Путин сообщил, что прирост реальных заработных плат в России за три квартала 2017 года составил 2,5%, отметив, что люди ощущают этот рост с некоторой задержкой. Также президент заявил, что экономика РФ вышла на рекордно низкие темпы инфляции, составив 2,7%.
Кроме того, глава государства заявил, что зависимость бюджета от нефтяной конъюнктуры снижается. По словам президента, нефтегазовые доходы в ближайшие три года составят лишь треть от всех поступлений в российский бюджет.
Владимир Путин, президент РФ: «Прирост промышленного производства за три квартала составил 1,8%, при этом в плюсе оказались обрабатывающие отрасли: в лидерах автопром, фармацевтика, химический комплекс, пищевая промышленность, выпуск электрооборудования. Важно, что российская экономика обретает новые качества, которых не было еще год назад».
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