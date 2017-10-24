В подмосковном Волоколамске отключили лифты из-за долгов управляющей компании

На крайние меры пошли энергетики, чтобы добиться оплаты электричества от жильцов многоэтажек в подмосковном Волоколамске. Сразу в 35 домах отключили лифты.

Общий долг по этим зданиям составляет 18 миллионов рублей. Сумма внушительная, но пострадали в первую очередь пенсионеры и инвалиды, которые в большинстве своем исправно вносят деньги за коммуналку. Некоторые жильцы в силу состояния здоровья без подъемников вообще оказались отрезаны от мира.



Пострадавшие жильцы утверждают, что исправно платили за коммунальные услуги, но их деньги до адресата — Мосэнергосбыта — так и не дошли, а растворились где-то в управляющей компании. Встретиться с ее сотрудниками жильцам так и не удалось. Те собрали экстренное совещание, на котором пытались решить, где же взять деньги.



Константин Ройтер, и. о. гендиректора Волоколамской управляющей компании: «Все исправно, деньги, которые они платили, мы никуда их не вывозили, нас проверяют постоянно органы правопорядка, и УБЭП проверяет, и прокуратура. Но учитывая, что на содержание домов нам нужны определенные суммы, сейчас вот нам не доплатили общие — 250 миллионов».



Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, подача энергии в отключенные дома возобновится только после полного погашения многомиллионной задолженности. Жильцы же пока намерены искать защиты в суде и прокуратуре.