Опытный российский парапланерист погиб в горах Индии на глазах у друзей

В горах Индии оборвалась жизнь российского парапланериста Николая Рябкова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили друзья погибшего.
По предварительной информации, в небо Николай Рябков поднялся во время сильного ветра. Туристов, кстати, об этом предупреждали. Но спортсмен из Екатеринбурга почему-то пренебрег правилами безопасности и решил рискнуть. Подробности у корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
Ему покорялись горы Непала, Турции, России. И только Дуладар — хребет в индийской части Гималаев — оказался неприступен. Российский парапланерист и путешественник из Екатеринбурга Николай Рябков почти год планировал свой маршрут к этой вершине. По предварительным данным, погода в деревне Бир, что называется, была летная, но подвел сильный ветер. На высоте 3600 метров Николай Рябков врезался в крутой склон. Сейчас информацию проверяют в местной полиции.
На видеокадрах был запечатлен так называемый трекинг рокового полета. Его предоставил один из друзей Николая, чтобы помочь стражам порядка во всем разобраться. Судя по траектории, в первые минуты все шло по плану. Но затем пилот резко свернул с намеченного маршрута. Его словно закрутило в потоке ветра. Парапланерист погиб на глазах у товарищей, которые в тех обстоятельствах не могли помочь и предотвратить трагедию. Подробнее — в репортаже НТВ.
Ему покорялись горы Непала, Турции, России. И только Дуладар — хребет в индийской части Гималаев — оказался неприступен. Российский парапланерист и путешественник из Екатеринбурга Николай Рябков почти год планировал свой маршрут к этой вершине. По предварительным данным, погода в деревне Бир, что называется, была летная, но подвел сильный ветер. На высоте 3600 метров Николай Рябков врезался в крутой склон. Сейчас информацию проверяют в местной полиции.
На видеокадрах был запечатлен так называемый трекинг рокового полета. Его предоставил один из друзей Николая, чтобы помочь стражам порядка во всем разобраться. Судя по траектории, в первые минуты все шло по плану. Но затем пилот резко свернул с намеченного маршрута. Его словно закрутило в потоке ветра. Парапланерист погиб на глазах у товарищей, которые в тех обстоятельствах не могли помочь и предотвратить трагедию. Подробнее — в репортаже НТВ.
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