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    «Дышать через трубочку даже прикольно»: Татьяна Фельгенгауэр написала письмо из больницы

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    • Фото: Эхо Москвы / vk.com
    «Дышать через трубочку даже прикольно»: Татьяна Фельгенгауэр написала письмо из больницы

    «Дышать через трубочку даже прикольно»: Татьяна Фельгенгауэр написала письмо из больницы

    «Дышать через трубочку даже прикольно»: Татьяна Фельгенгауэр написала письмо из больницы
  • Фото: Эхо Москвы / vk.com

    • К раненой журналистке Татьяне Фельгенгауэр впервые пустили родственников, и она передала письмо с благодарностью всем, кто ее поддерживает.

    Раненная накануне журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр написала в больнице письмо, в котором рассказала о своем состоянии и поблагодарила всех, кто ее поддерживает. Письмо было опубликовано во вторник на странице радиостанции в соцсети «ВКонтакте».

    Татьяна Фельгенгауэр: «Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Также впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами — обнимемся!»



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    Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, получившая серьезное ранение ножом, накануне перенесла операцию. Ее состояние остается стабильно тяжелым, врачи сообщают, что «все последствия, связанные с ранением», устранены, и журналистке предстоит курс реабилитации.

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    Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. Нападавшим оказался 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. В настоящее время Гриц отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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